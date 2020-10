Marko: Vervanging Albon bij Red Bull momenteel 'niet aan de orde'

Na het aangekondigde vertrek van Honda moet Red Bull de blik noodgedwongen vooral op 2022 richten. Een nieuwe motorleverancier of een andere oplossing vinden geniet de hoogste prioriteit. Marko heeft al aangegeven voor het einde van dit jaar duidelijkheid te willen scheppen en dat geldt ook voor het rijdersvraagstuk richting 2021.

Voor het vacante zitje naast Max Verstappen heeft Albon nog steeds de beste papieren in handen, zo doet Marko uit de doeken. "Als Albon naar behoren presteert, dan blijft hij waar hij zit", aldus de Oostenrijker in gesprek met LAOLA1. Ook na worsteling op het Sochi Autodrom staat Albon nog op pole voor het zitje. Gevraagd naar andere opties zoals Sergio Perez en Nico Hülkenberg laat de inmiddels 77-jarige Marko weten. "Als Albon niet naar behoren presteert, pas dan zullen we overleggen en kijken welke goede coureurs er nog meer op de markt zijn. Maar momenteel is dat niet aan de orde."

Versoepeling coronamaatregelen gewenst

Marko was zelf overigens ook ter plekke om de verrichtingen van Verstappen en Albon in Rusland van dichtbij te aanschouwen. Het weekend aan Zwarte Zee markeerde ook de terugkeer van fans - althans in grotere getale dan voorheen - naar het circuit. Alhoewel de coronamaatregelen buiten het circuit niet altijd even strikt werden nageleefd, kon het Marko best bekoren wat hij allemaal zag. "Het was zeer goed. Het leven was daar goed, de fans waren opgetogen, het weer was goed, er hing gewoon een hele fijne sfeer. Buiten de paddock zag je ook maar weinig mensen met een mondkapje op."

Dat laatste kan gezien de ernst van de zaak als nalatigheid worden gezien, maar Marko bekijkt het juist positief. De man uit Graz is van mening dat een versoepeling van de coronamaatregelen gewenst is. "Het kan niet steeds zo doorgaan met die beperkende maatregelen. Wij hadden bijvoorbeeld een coureur, waarvan de vriendin besmet was [met corona] maar hijzelf niet. Een andere coureur was op een feestje waar ook drie besmette mensen aanwezig waren, maar hij testte zelf gewoon negatief", boezemt het virus nog niet bepaald angst in bij Marko.

