Driejarige deal onderstreept Ricciardo’s vertrouwen in McLaren

Ricciardo besloot vorig jaar om na twee seizoenen bij Renault de overgang te maken naar McLaren. Hij stapt daarmee in bij het team dat vorig seizoen derde werd in het kampioenschap en dit jaar met de Mercedes-motor een volgende stap hoopt te maken. Ricciardo stelde eerder al dat McLaren wel eens zijn beste kans kan zijn om wereldkampioen te worden.

Hoewel McLaren eerder alleen van een ‘meerjarig contract’ wilde spreken, vindt Ricciardo het niet nodig om geheimzinnig te doen over de duur van zijn overeenkomst. “Ik denk dat ik wel kan zeggen - ik zal het gewoon zeggen, ik heb niets te verbergen - dat ik voor drie jaar heb getekend”, liet Ricciardo eerder deze week bij de presentatie van de McLaren MCL35M weten. “Dat is zeker genoeg tijd om de boel hier op gang te brengen.” Dat de 31-jarige Australiër een contract voor drie seizoenen heeft getekend, zegt veel over het vertrouwen dat beide partijen in elkaar hebben. Ricciardo: “Ik heb het gevoel dat ik instap bij een team dat enorm in de lift zit. En dan heb ik het niet louter over de resultaten. Volgens mij staat er qua team en infrastructuur iets heel stabiels.”

Zoals bekend is Ricciardo al eens eerder benaderd door McLaren. De coureur uit Perth, die op dat moment nog bij Red Bull zat, koos er toen echter voor om een tweejarig contract bij Renault te ondertekenen. Volgens Ricciardo kleefden er destijds te veel onzekerheden aan een avontuur bij McLaren. “Toen ik een paar jaar geleden met McLaren sprak, waren daar nog vrij veel dingen in beweging”, aldus Ricciardo. “Volgens mij was Andreas [Seidl, teambaas] er op dat moment nog niet bij en James Key [technisch directeur] was er ook nog niet. Los van dat de resultaten op de baan nog niet om over naar huis te schrijven waren, waren ze op dat moment ook gewoon nog druk met uitzoeken hoe ze zichzelf moesten organiseren. Dat is inmiddels allemaal dik voor elkaar en ik pas nu gewoon perfect in die puzzel, in plaats van dat de hele puzzel nog gelegd moet worden. Ik heb er absoluut een goed gevoel over. Voor mijn gevoel klopt alles nu.”

VIDEO: Daniel Ricciardo geeft de McLaren MCL35M de sporen