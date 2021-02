Arnoux en Alesi opvallende namen op startlijst historische GP Monaco

Werd eerder deze week al bekend gemaakt dat er op korte termijn wordt begonnen met de voorbereidingen voor drie grote autosportevenementen (de historische Grand Prix, de Formule E en de Formule 1) in april en mei, inmiddels is er ook wat meer bekend over de invulling van het programma.

Zo zullen tijdens de Historic Grand Prix of Monaco – van 23 tot en met 25 april – Jean Alesi en Rene Arnoux acte de présence geven in een klassieke Ferrari F1-wagen, de 312B3 uit 1974. Arnoux zou vorig jaar al deelnemen, maar het evenement werd toen net als de normale Formule 1-race vanwege de coronapandemie afgelast. Het uitstel heeft het Duitse Methusalem Racing dat de 312B auto beheerd, in staat gesteld om naast Arnoux ook Alesi aan boord te krijgen. De twee voormalige coureurs van Ferrari zullen meedoen in de Serie F, voor Formule 1-wagens uit de periode 1973-1976.

Arnoux reed de GP van Monaco tussen 1979 en 1989 tien keer, Alesi kwam in zijn actieve carrière zelfs twaalf keer in actie in het prinsdom. Beiden wonnen de race nooit, maar ze eindigden wel op het podium. Eind april krijgen ze dus de kans om opnieuw in actie te komen op het 3.337 meter lange circuit. Dit keer niet in de Ferrari’s waarmee ze zelf tijdens hun carrière reden, maar met de 312B3 waarmee Niki Lauda en Clay Regazzoni Grands Prix wonnen. Lauda scoorde er in Spanje zijn eerste F1-overwinning mee en was er later dat jaar ook op Zandvoort de snelste mee.

Naast Arnoux en Alesi is Pastor Maldonado een andere grote naam op de deelnemerslijst van de Historic Grand Prix of Monaco. De Venezolaan rijdt met een Maserati 4CM uit 1937, in de Serie A voor auto's uit de vooroorlogse periode. En ook Frits van Eerd komt eind april in actie aan de Côte d'Azur: hij bestuurt een Fittipaldi F7 uit zijn eigen collectie.

Bezoekers?

De Automobile Club de Monaco zegt dat zij ondanks de pandemie 170 inschrijvingen heeft ontvangen voor de zeven historische races die eind april worden verreden. Of daar publiek bij aanwezig mag zijn is nog niet duidelijk. De historische Grand Prix wordt gevolgd door de Formule E-race die gepland staat voor zaterdag 8 mei. Op zondag 23 mei volgt dan de Grand Prix Formule 1.