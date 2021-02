Ricciardo: McLaren mijn beste kans om kampioen te worden

Na twee seizoenen bij Renault is de 31-jarige Australiër bij McLaren aan een nieuw avontuur begonnen. Hij stapt in bij een team in de lift. De Britse renstal eindigde vorig jaar als derde in het kampioenschap en hoopt dit jaar de kloof met de voorste teams verder te kunnen dichten met een Mercedes-motor onder de kap.

Ricciardo is erg optimistisch over wat er mogelijk is bij McLaren. "Ik denk dat dit mijn beste kans is om hetgeen waarvan ik altijd geroepen heb dat het mijn doel is, te bereiken", zegt Ricciardo tegen The Sidney Morning Herald. "Ik heb nooit in de Formule 1 willen rijden om alleen maar in de Formule 1 te rijden. Ik heb altijd wereldkampioen willen worden en dat wil ik nog steeds. En ik heb gevoel dat McLaren, gezien de progressie die ze maken, de beste kans voor mij is om dat te bereiken, misschien wel de beste kans die ik tot dusver heb gehad."

"Je weet het nooit in deze sport, maar ik heb er vertrouwen in dat ik op de juiste plek zit. Of ik volgend jaar voor het wereldkampioenschap kan vechten? Wie weet. Maar ik ben optimistisch dat ik op de juiste plek zit om mijzelf een goede kans daarop te geven", meent Ricciardo. "Je kan zien dat McLaren op weg is om een sterker team te worden. En ik heb het gevoel dat McLaren nu zover is dat ik een van de elementen kan zijn die ze nog misten om te kunnen winnen."

"Er heerst een enorme buzz", kijkt Ricciardo terug op zijn eerste weken in de McLaren-fabriek. De laatste Grand Prix-overwinning van het team uit Woking dateert uit 2012 en staat op naam van Jenson Button. Ricciardo: "Na een paar zware perioden is het team hongerig naar succes. Maar de heropleving is aanstaande. Ze weten dat succes er op de korte termijn aan kan komen. Dat gevoel heb ik sinds het eerste moment dat ik hier door de deur ben gekomen. En het gevoel dat ik ze kan helpen om dat succes eerder te bereiken, motiveert me enorm."

