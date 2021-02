Fittipaldi ook in 2021 test- en reserverijder bij Haas

Fittipaldi was de afgelopen twee seizoenen ook al de derde rijder bij het team van Haas. De kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi mocht aan het einde van 2020 zijn Formule 1-debuut maken als vervanger van Romain Grosjean, die na zijn zware crash in Bahrein de laatste twee races van het seizoen aan zich voorbij liet gaan. Fittipaldi mocht daardoor in december de Grands Prix van Sakhir en Abu Dhabi voor zijn rekening nemen, waar hij respectievelijk als zeventiende en als negentiende aan de finish kwam.

Hoewel Romain Grosjean en Kevin Magnussen na het seizoen het veld moesten ruimen, zal Fitipaldi dit jaar wederom genoegen moeten nemen met een reservevol. De Braziliaan wordt de derde rijder, achter Formule 1-debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

“We zijn erg blij dat we de samenwerking met Pietro een vervolg kunnen geven”, aldus teambaas Guenther Steiner. “De rol van test- en reserverijder houdt in dat je op korte termijn misschien wel opgeroepen kunt worden om in te vallen. Dat bleek vorig jaar het geval voor Pietro. Ondanks de korte voorbereiding leverde hij goed werk voor het team, terwijl hij nog niet eerder had gereden met de VF-20. Hij liet zich niet gek maken maar bleef geduldig en deed uiteindelijk wat van hem was gevraagd: hij bracht de auto naar de finish in Bahrein en in Abu Dhabi.”

“Die race-ervaring zal dit jaar van toegevoegde waarde zijn wat betreft zijn rol binnen het team. We kijken er naar uit om gedurende het jaar opnieuw met hem samen te werken.”

Race-ervaring komt van pas

Fittipaldi laat zelf weten ook blij te zijn met de langere samenwerking met Haas: Ik werk nu al een aantal jaren samen met de engineers en het voelt bij Haas echt als een grote familie voor mij”, aldus de Braziliaan, die eerder ook al in onder andere de IndyCar en het WEC racete. “Dankzij de twee races die ik vorig jaar heb gereden heb ik nog meer ervaring opgedaan, ik weet zeker dat mij dat dit jaar gaat helpen om nog meer bij te dragen aan het team. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en ben blij dat ik er in maart opnieuw bij mag zijn in Bahrein wanneer het seizoen van start gaat.”