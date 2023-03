Daniel Ricciardo verloor vorig jaar zijn vaste zitje bij McLaren aan Oscar Piastri. De Australiër zat niet lang zonder werk: Red Bull Racing pikte de 33-jarige coureur op als derde rijder. Ricciardo draagt zijn steentje bij in de simulator, doet wat PR-activiteiten, maar neemt in 2023 met name de tijd om bij te komen van al die jaren op hoog niveau presteren. Stilzitten gaat hij dan weer niet doen.

"Dit is de eerste keer in jaren dat mijn doelen niet 100 procent op racen of competitie gericht zijn. Het racen is er nog wel dit jaar, maar anders. Ik heb nu de ruimte om me op meerdere dingen te richten", zegt Ricciardo op LinkedIn. "Vanuit professioneel oogpunt ben ik dit jaar een teamspeler voor Red Bull. Ik ben terug in een omgeving, eigenlijk een familie, waar ik goede herinneringen aan heb. Het voelt goed om terug te zijn. Maar het gaat nu niet specifiek om mij, het gaat om het team en waar ik hen kan helpen. Mijn focus ligt op de simulator, het leren kennen van de auto en kijken waar ik kan helpen met de ontwikkeling. Dat zal mijn vaardigheden, vertrouwen en plezier achter het stuur vergroten."

Ricciardo switchte eind 2020 van Renault naar McLaren, maar kwam bij het laatstgenoemde team nooit echt goed uit de verf. In 2021 won hij nog wel de Grand Prix van Monza, maar hij had verder voornamelijk moeite met de auto's en moest het vaak afleggen tegen oud-teamgenoot Lando Norris. "Het waren professioneel gezien een aantal lastige jaren, er zit iets in mij waardoor ik wil bewijzen dat ik er competitief gezien nog steeds ben. Dat ik nog steeds die professional ben en graag succes wil."

De man uit Perth wil het komende jaar de tijd nemen dingen te doen waar hij normaal gesproken geen tijd voor had. "Mocht ik volgend jaar weer racen, dan wil ik dat ik zoveel mogelijk uit mijn vrije tijd heb gehaald", aldus Ricciardo, die in 2023 meer wil gaan reizen, vaker tijd met zijn familie en vrienden wil doorbrengen en vaker op de crossmotor wil. "Met een F1-schema ben je maar een paar dagen ergens en ga je weer weg. Je ziet niets anders dan het circuit en het hotel, dat is zeker geen vakantie. Ik krijg energie van nieuwe landen, andere gesprekken en nieuwe dingen. Ik kijk ernaar uit dat ik zelf mijn bestemming en agenda bepaal."