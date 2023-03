Fittipaldi: “Alonso heeft nog zeker vijf competitieve jaren in zich”

Vorig jaar baarde Fernando Alonso opzien door een meerjarig contract te tekenen bij Aston Martin, terwijl het team uit Silverstone op dat moment slechts negende stond in het kampioenschap. De overgang van Alpine naar de Britse formatie lijkt vooralsnog echter een schot in de roos: de Spanjaard finishte in de eerste twee races van 2023 twee keer als derde.

“Fernando doet het momenteel extreem goed”, zegt Emerson Fittipaldi in een door Kelbet.it georganiseerd interview tegen Motorsport.com. “Hij is dé verrassing van het seizoen. Het is mooi om Fernando weer zo sterk te zien. Hij is twee jaar weggeweest uit de Formule 1, maar vorig jaar is hij heel sterk teruggekomen bij Alpine en dit jaar doet hij het zelfs nog beter. Voor de fans is dat een mooie verrassing en het is echt geweldig voor de races.”

Alonso is met zijn 41 jaar de oudste coureur op de grid. Fittipaldi ziet de de rijder uit Oviedo niettemin nog wel even doorgaan in de Formule 1. “Als ik zie hoe fysiek en mentaal fit Fernando is, dan zie ik hem zeker nog wel vijf jaar op een competitief niveau meedoen. Absoluut. Zo lang hij het zelf nog wil”, aldus Fittipaldi, die zelf na zijn carrière in de Formule 1 op zijn 42ste nog kampioen werd in de IndyCar en op zijn 48ste nog een race won in die klasse, alvorens een jaar later te stoppen vanwege een blessure.

Gevraagd wat de sleutel is tot het op hoog niveau competitief kunnen meedoen in de autosport als veertiger, laat Fittipaldi weten: “Ik denk dat het op de eerste plaats om de fysieke en mentale gezondheid gaat. Je moet natuurlijk fit en sterk zijn, maar het is ook heel belangrijk dat je gemotiveerd bent. Je moet de motivatie hebben om mee te doen en om te winnen. En Fernando is iemand die extreem competitief is. Of kijk naar Roger Federer. In de laatste twee jaar van zijn loopbaan, toen hij weer beter begon te tennissen, was hij veel ouder dan de meeste spelers tegen wie hij het moest opnemen. Dat is een mindset. Dat is de drive om te winnen. Fernando is daar ook een heel goed voorbeeld van. Hij wilde de Indy 500 winnen, dus hij ging naar Indianapolis en won bijna. Hij wilde Le Mans winnen, dus hij ging naar Le Mans en won. En nu wil hij weer competitief zijn in de Formule 1. Dat is de passie voor de sport en de wens om nog steeds de beste te willen zijn.”

