Komt er nóg een Formule 1 Grand Prix in de Verenigde Staten?

De populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten is de laatste jaren geëxplodeerd. Dit seizoen worden er drie Grands Prix georganiseerd in Noord-Amerika, te beginnen met Miami. Later gaat de koningsklasse nog naar het Circuit of the Americas in Austin en staat Las Vegas voor het eerst sinds 1982 weer op de F1-kalender.

Met drie races in een land lijkt het wel voldoende, maar in Amerika zijn ze nog niet tevreden. De gemeenteraad van Atlantic City heeft groen licht gegeven voor de plannen, die vorig jaar al werden ingediend, voor de bouw van een F1-circuit op het oude vliegveld in de stad. Het enorme project moet een slordige 2,7 miljard dollar kosten. Het circuit krijgt een lengte van de om en nabij 3,9 kilometer en is vooral bedoeld voor F1. Daarnaast is het de planning dat er honderden appartementen worden gebouwd en dat winkels en andere bedrijven zich er vestigen.

Het duurt nog wel even voordat de koningsklasse eventueel die kant op kan. Naar verluidt gaat de bouw zes tot negen jaar duren, maar heeft het wel een positieve invloed op de werkgelegenheid. De verwachting is dat er 1200 tot 1500 banen beschikbaar komen. De locatie betreft het meer dan 140 hectare grote Bader Field. Het was een van de eerste luchthavens die in de Verenigde Staten werd geopend. Het vliegveld werd in 1910 in gebruik genomen en in 2006 werden de deuren gesloten, maar de stad is altijd eigenaar gebleven van het complex.

Render eigendom van Greater Atlantic City Chamber