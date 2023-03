Piquet krijgt forse boete voor racistische opmerking over Hamilton

Nelson Piquet raakte door het interview, afgenomen in november 2021, vorig jaar zomer in opspraak. Hij had Lewis Hamilton ‘neguinho' genoemd tijdens het vraaggesprek. De opmerking van de Braziliaan werd veroordeeld door de Formule 1-organisatie. Hij kreeg een ban van de paddock. Ook klaagde een aantal mensenrechtenorganisaties Piquet aan. De rechter in Brazilië heeft hem nu een boete van 5 miljoen Braziliaanse reaal opgelegd, omgerekend ongeveer 885.000 euro.

De drievoudig wereldkampioen Formule 1 (1981, 1983 en 1987) is de schoonvader van Max Verstappen. De Nederlander liet vorig jaar tijdens de Britse Grand Prix, ten tijde van alle ophef, weten dat het door Piquet gebruikte woord over Hamilton in zijn ogen niet correct is. "Het woord dat gebruikt is - ook rekening houdende met cultuurverschillen en dat het misschien dingen zijn die ze zeiden toen ze nog jonger waren - is niet correct", aldus Verstappen toen tegen onder meer Motorsport.com. "Laat het een les zijn voor de toekomst dat je dat woord niet moet gebruiken. Het is heel beledigend en tegenwoordig krijgt zoiets ook veel meer aandacht.”

“Ik heb wat tijd met Nelson doorgebracht en ken hem waarschijnlijk iets beter dan de gemiddelde persoon, en ik kan je zeggen dat hij absoluut geen racist is”, voegde de coureur van Red Bull Racing eraan toe. “Het is meer dan alleen taal", reageerde Hamilton afgelopen zomer. "Deze ouderwetse denkwijzen moeten veranderen en horen niet thuis in onze sport. Ik ben mijn gehele leven omringd door deze houdingen en aangevallen. Er is voldoende tijd geweest om te leren, nu is het tijd voor actie.”

De term

Piquet zelf verklaarde: "Wat ik zei was ondoordacht en ik verdedig het niet, maar ik zal verduidelijken dat de gebruikte term een term is die in het Braziliaans-Portugees op grote schaal en in het verleden in de omgangstaal werd gebruikt als synoniem voor 'kerel' of 'persoon'". Motorsport.com deed navraag bij Formule 1-reporter Luis Ramos, afkomstig uit Sao Paulo, over de betekenis van de bewuste term waarover ophef is ontstaan. Volgens hem is het begrip niet hetzelfde als ‘kleine neger’, maar betekent het ‘kleine zwarte’.