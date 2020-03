Williams vreest daling inkomsten als F1-races afgelast worden

De uitbraak van het coronavirus heeft tot nu toe alleen gevolgen gehad voor de Chinese Grand Prix: die race, die op 19 april zou plaatsvinden, is uitgesteld. Een alternatieve datum is nog niet gevonden. Ook werd duidelijk dat de race in Vietnam onder druk staat door het virus. In het geval van afgelastingen kan de Formule 1 de ‘hosting fees’, die de promotors vooraf betalen en die bijdragen aan het algehele inkomen dat door de teams en Liberty Media gedeeld wordt, niet houden. Ook andere bronnen van inkomsten worden mogelijk geraakt als races niet door kunnen gaan.

Volgens Williams is het een prioriteit om ‘ons bedrijf te beschermen’ en ook is het nog onduidelijk wat het verliezen van een aantal races voor gevolgen heeft voor de teams. “Net als de F1 en net als iedereen in een verantwoordelijk bedrijf houden wij monitoren wij de situatie erg nauwgezet”, antwoordt ze op een vraag van Motorsport.com. “We hebben een sturend comité bij Williams, dat er nu een aantal maanden is om ervoor te zorgen dat wij verantwoord handelen, iedereen te beschermen die bij Williams werken en dat we doen wat we moeten doen op basis van de adviezen van de World Health Organisation. Dat is alles wat we op dit punt kunnen doen.”

Een besmetting is er nog niet geweest onder de werknemers van Williams, “maar we moeten ervoor zorgen dat we ons bedrijf beschermen”, vervolgt de plaatsvervangend teambaas van het Britse team. “En dat gebeurt op een aantal verschillende manieren om te zorgen dat wij capaciteit hebben om op afstand te werken, als blijkt dat we onze mensen naar huis moeten sturen.” Williams voorziet mogelijke problemen rond het fabriceren van onderdelen, terwijl ze zich ook afvraagt wat er gebeurt met het prijzengeld zodra er races worden afgelast. “Wordt dat dan lager, wat enorm lastig is om op in te springen? En ik veronderstel dat wij op dit moment gewoon hopen dat dit niet het geval is.”

“Natuurlijk praten we over verzekeringen als dat het geval is, maar het is niet makkelijk om erop in te springen. Wij zijn momenteel in gesprek [over verzekeringen].” Dat is volgens Williams van groot belang. In het geval van afgelaste races geven de teams op een aantal vlakken minder geld uit, maar een aantal kostenposten blijft ondanks de dalende inkomstenstroom gelijk. “Je moet wel je lonen blijven betalen. Bij de meeste teams is de loonsom de grootste proportie van hun maandelijkse uitgaven. Dus je moet de lonen blijven betalen.”

