"Het voelt anders dan de vier kampioenschappen [met Vettel]. In 2010 begonnen we met een onbetrouwbare auto, maar dit werd steeds beter naarmate het einde van het seizoen naderde. In 2011 hadden we momentum aan einde van het jaar. In 2012 en 2013 domineerden we", blikt Horner kort terug op het titelverleden van Red Bull bij het Britse Sky Sports. "De teams staan nu veel dichter bij elkaar, zowel op als naast de baan. Er was ook veel meer druk, dit kwam onder meer door de wedstrijdleiding en de technische controles. Maar het is prachtig om in dit gevecht te zitten. We houden van deze strijd. Dit is waarom we racen. We krijgen hier in Abu Dhabi gewoon een kans op de wereldtitel en dat uitgerekend tegen Lewis Hamilton. Laten we ook niet vergeten dat Max Verstappen nog jong is en geweldig is omgegaan met de druk. Hij is het gevecht aangegaan, dus hopelijk kunnen we zondag iets magisch laten zien."

Mercedes heeft het eenvoudig gehad de laatste zeven jaar. Nu is er weer strijd. Christian Horner

Het afgelopen seizoen heeft Verstappen veel onder vuur gelegen, voornamelijk om zijn manier van racen. Volgens Horner is de Formule 1 een sport waarin je op alle vlakken de grenzen opzoekt. "Het is dan ook mijn taak om het team en de coureurs te beschermen", vervolgt de Brit. "Tuurlijk zoeken we altijd het randje op. Als je niet competitief bent, dan hoor je hier niet. Formule 1 is de een van de meest competitieve sporten in de wereld. Het is ook nog eens een van de grootste teamsporten. Het is niet alleen wat je hier [op de baan] ziet. Er zitten ook mensen in Groot-Brittannië [Milton Keynes] die kei- en keihard werken voor deze twee auto's, voor deze twee coureurs. Dat is wat dit zo'n speciale sport maakt. Tijdens de meeting [op donderdag in Abu Dhabi] is er ook gezegd dat het zo gaaf was om Mercedes aan te kunnen vallen. Wat de uitkomst ook gaat worden zondag, we kunnen trots zijn op dit jaar. Nemen we de beker mee naar huis, dan is dat ongelofelijk mooi. Doen we dat niet? Dan komen we volgend jaar terug om het gevecht weer aan te gaan."

Het is dus voor het eerst sinds lange tijd dat Red Bull Racing weer om de titel strijdt. Lange tijd was dit het team van Mercedes. Zij hebben sinds 2014 elk jaar het kampioenschap bij zowel de coureurs als de constructeurs gewonnen. Horner is blij dat daar in 2021 verandering is gekomen. "Mercedes heeft het vrij gemakkelijk gehad de laatste zeven jaar. Het ging altijd om hun auto's en hun rijders. Nu is er weer een strijd." Horner weet ook dat dit positieve invloed heeft op het aantal groeiende fans. "Het is verfrissend om veel nieuwe fans te zien. Zoveel mensen zijn erbij gekomen dit jaar. En dat komt met name door de strijd tussen twee coureurs."

De titelstrijd wordt komende zondag op het Yas Marina Circuit beslist.