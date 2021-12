Formule 1 komend jaar toch te zien bij Ziggo Sport

De Formule 1-uitzendrechten in Nederland verhuizen deze winter van Ziggo Sport naar het Scandinavische Nordic Entertainment Group (NENT). Die zendt de komende drie jaar alle vrije trainingen, kwalificaties en races live uit via streamingsdienst Viaplay. Eerder deze week werd al bekend dat de NOS de uitzendrechten heeft gekocht voor de samenvattingen van de Formule 1-kwalificaties en -races en dat de Dutch Grand Prix de komende drie jaar live te zien zal zijn bij de publieke omroep. Vrijdagavond heeft Ziggo Sport bekendgemaakt dat de Formule 1-liefhebber in 2022 ook daar terecht kan voor de hoogtepunten.

Ziggo zal de samenvattingen van alle vrije trainingen, kwalificaties en races volgend jaar ieder raceweekend in de avond uit gaan zenden. Ook het Formule 1-Café blijft geopend en zal in 2022 naast de gebruikelijke uitzending op vrijdag, ook een tweede uitzending op zondagavond krijgen. De presentatie blijft in handen van Rob Kamhues. Ook vaste gast Robert Doornbos blijft als analist verbonden aan Ziggo Sport.

Auto- en motorsport bij Ziggo

Met het verkrijgen van de samenvattingsrechten van de Formule 1 versterkt Ziggo Sport het uitgebreide auto- en motorsport aanbod. Eerder werd de MotoGP, Moto2 en Moto3 aan het pakket toegevoegd en tevens verlengde de zender de contracten met de IndyCar, NASCAR, Formule 3, W-Series en Formule E. Ook heeft de sportzender de rechten van het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship bemachtigd, het Amerikaanse kampioenschap waar in 2022 onder andere Renger van der Zande en Racing Team Nederland aan deel zullen nemen.

“Ziggo Sport is de meest complete zender van Nederland op het gebied van auto- en motorsport”, vertelt directeur Marcel Beerthuizen. “Ik ben heel blij dat ook komend jaar Formule 1 een prominente plek blijft innemen op Ziggo Sport. Ook verwacht ik veel van onze uitzendingen rondom de MotoGP. De afgelopen jaren hebben we een breed publiek aan ons gebonden en weet de raceliefhebber ons te vinden. We zullen er alles aan doen om deze fans op een zo goed mogelijke manier te bedienen.”

Ziggo-klanten krijgen korting op Viaplay-abonnement

Autosportfans die alle Formule 1-sessies live willen volgen kunnen komend jaar bij Ziggo met korting een abonnement afsluiten op Viaplay, dat op 1 maart wordt gelanceerd in Nederland. Ziggo-klanten kunnen daarmee eenvoudig de streamingsdienst toevoegen aan hun tv- of internetpakket. De ontknoping van het Formule 1-seizoen wordt dit weekend door Ziggo voor alle Nederlandse tv-huishoudens gratis aangeboden.

Het is niet bekend of ook commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij aanblijven bij Ziggo Sport. Eerder werd al bekend dat zij niet met de Formule 1-uitzendrechten meeverhuizen naar Viaplay. Met duo-commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, pitreporter Stéphane Kox en vaste analisten Giedo van der Garde, Christijan Albers en Tom Coronel kiest NENT voor een andere invulling van de live-uitzendingen van de Formule 1.