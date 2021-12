Dutch Grand Prix komende jaren live te zien bij NOS

De Formule 1-verslaggeving in Nederland gaat in 2022 flink op de schop. Na negen jaar vertrekt de sport bij Ziggo en heeft het Scandinavische NENT met de streamingdienst Viaplay de rechten in handen. Eerder op de dag maakte de nieuwe aanbieder al het presentatieteam en de kosten voor een abonnement op Viaplay in Nederland bekend.

Tegelijkertijd werd bevestigd dat de Dutch Grand Prix de komende drie jaar live te zien zal zijn bij de NOS, zowel op televisie als online. De omroep heeft daarover een deal gesloten met NENT. Daarnaast zal de NOS samenvattingen van de kwalificatie en de races mogen uitzenden. Hieromheen wordt een speciaal programma gebouwd met analyses en interviews, op zondag tussen 17.15 en 18.00 uur op NP1.

"We zijn blij met deze uitkomst", zegt Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS. "Met dit rechtenpakket, met ruime samenvattingen van alle races en de Grand Prix van Zandvoort live, is de Formule 1 voor iedereen in Nederland toegankelijk en bereikbaar. Dat is winst voor de sport, het Nederlandse publiek en voor de publieke omroep."

Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport: "De Formule 1 is journalistiek zeer interessant en past daarom prima in ons brede pakket van topsport. Dat was al zo, maar vanaf 2022 kunnen we meer doen. Ruimere samenvattingen, meer verhalen, een speciaal programma en de race op Zandvoort, dat echt een nationaal evenement is, zelfs live."