Horner: Ongebruikelijk dat Wolff zich bemoeit met carrière Albon

Na de bekendmaking dat Yuki Tsunoda en Pierre Gasly ook in 2022 het rijdersduo van AlphaTauri vormen, heeft Red Bull geen racezitje beschikbaar voor Alexander Albon. De energiedrankjesgigant hoopt hem echter alsnog aan een F1-zitje te helpen. De Britse Thai is in gesprek met Alfa Romeo en Williams voor een zitje, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar laatstgenoemde. De in Grove gevestigde renstal rijdt echter met Mercedes-motoren en de Duitse fabrikant is niet echt happig op een samenwerking met een rijder die verbonden is aan Red Bull.

“Ik zou graag met Alex willen werken, op voorwaarde dat Red Bull het contract met hem opzegt”, zei Mercedes-baas Toto Wolff tijdens het F1-weekend in Zandvoort. Waarom? Mercedes is bang dat Albon gevoelige informatie over de motor deelt met Red Bull, dat de motoren van Honda vanaf 2022 in eigen beheer neemt. De voorwaarde die Wolff stelt aan de komst van Albon naar Williams is echter niet goed gevallen bij Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. “Het is ietwat ongebruikelijk”, zei hij over de inmenging van Mercedes in de rijderskeuze van Williams. “Natuurlijk is het een enorme invloed, maar ik ben ervan verzekerd dat Williams de coureurs kiest die ze in de auto willen hebben en dat ze geen beperkingen hebben.”

Red Bull wil Albon graag aan een racezitje helpen waarbij de coureur onderdeel blijft van het F1-programma van het Oostenrijkse bedrijf. Volgens Horner blijft dat een mogelijkheid. “Misschien is dat niet nodig [om de banden te verbreken]. We hebben heel productieve discussies gehad met Williams en Alfa. Ik verwacht dat de situatie hopelijk al volgende week opgelost is”, aldus Horner. “Natuurlijk willen we Alex volgend jaar zien racen. We schatten hem hoog in. Ik denk dat we dicht bij het vinden van een oplossing zijn. Hopelijk is Alex volgend jaar terug op de grid en achter de schermen doen we er alles aan om dat te laten gebeuren.”

Ferrari zou Albon bij Alfa Romeo accepteren

Bij Mercedes zijn er dus enige zorgen over het feit dat Albon bij Williams informatie kan inwinnen over de Mercedes-motor. Ook Ferrari zou zich op een dergelijke wijze kunnen opstellen, aangezien Alfa Romeo met Italiaanse krachtbronnen rijdt. Teambaas Mattia Binotto is echter van mening dat de fabrikant zich niet moet bemoeien met de rijderskeuze van een klantenteam. “Ik vind dat wat er gebeurt tussen het team en de coureur iets is tussen het team en de coureur. Als fabrikant moeten we dat niet beïnvloeden”, maakt hij duidelijk. “Als een coureur de kans heeft om te rijden en het team wil hem graag een stoeltje geven, dan moeten zij hem een stoeltje geven.”