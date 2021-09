Officieel: Russell naar Mercedes als teamgenoot Hamilton in 2022

Russell is sinds 2017 onderdeel van de Mercedes-opleiding en wist onder de vleugels van dat merk de koningsklasse te halen. Na zijn titel in de Formule 2 is hij voor drie seizoenen bij het in verval geraakte Williams gestald. Russell toonde zijn klasse met name in kwalificaties, kwam bovendrijven op Spa en ook al toen hij Hamilton mocht vervangen in de Sakhir Grand Prix van 2020. Het talent wachtte geduldig op een structurele kans en die doet zich volgend jaar voor. Wolff wist dat hij zijn protegé wel iets moest aanbieden om hem te behouden - zo heeft Helmut Marko al eens subtiel interesse getoond - en heeft hij derhalve voor promotie naar het fabrieksteam gekozen.

Die promotie komt zeker niet meer als een verrassing. Zo heeft Wolff de knoop tijdens de zomerstop al doorgehakt en wist Russell voor de Belgische GP al waar zijn toekomst zou liggen. Na de aankondiging van Valtteri Bottas, die het fabrieksteam van Mercedes na vijf seizoenen trouwe dienst moet verlaten, was het helemaal wachten op de bevestiging. Die is vandaag eindelijk gekomen, waardoor Mercedes de line-up compleet heeft en Hamilton zijn teamgenoot kent. Ook de regerend wereldkampioen is al eerder geïnformeerd. Zo wilde hij zich voor de Dutch GP niet uitlaten over Russell en noemde hij Bottas zijn beste teamgenoot ooit. In Zandvoort wist Hamilton echter wat er ging gebeuren en toonde hij zich opvallend positiever over Russell: "Hij is de toekomst en wat hij [in Spa] liet zien, is ongelooflijk. Ik denk dat de dynamiek in het team ook wel goed blijft. Ik zit in een ander stadium van mijn carrière en hoef niet echt meer iets te bewijzen."

Russell wil dat logischerwijs wel, zichzelf bewijzen en zijn potentie in een goede auto tonen. Zo heeft hij meermaals aangegeven dat het best lastig was om zijn F2-rivalen Lando Norris en (tijdelijk) Alexander Albon in beter materiaal voor de prijzen te zien vechten. Volgend jaar gaat Russell die kans zelf ook eindelijk krijgen, tot grote vreugde van de hoofdrolspeler.