Mercedes: Albon welkom, maar niet als Red Bull-coureur

Williams rijdt ook in 2022 met krachtbronnen van Mercedes. De Britse renstal zou op zoek zijn naar een nieuwe coureur, nu de geruchten steeds sterker worden dat George Russell gaat vertrekken naar het fabrieksteam van Mercedes. Dat Alexander Albon lijkt te azen op een Williams-zitje, is pikant. Hij behoort al jaren tot de Red Bull-familie. Momenteel is hij de reservercoureur van het F1-team van Max Verstappen en Sergio Perez en actief in de DTM.

Wil Mercedes wel dat een coureur van titelrivaal Red Bull met hun motoren gaat rijden? Na de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix liet Toto Wolff zich er opnieuw over uit. "Ik heb al eerder gezegd dat Albon een zitje verdient in de Formule 1. Maar het is wel een beetje riskant om een 100% Red Bull-coureur te laten rijden met een Mercedes-motor. Ik zou graag met Alex willen werken op voorwaarde dat Red Bull het contract met hem opzegt."

Mercedes heeft zelf een ijzer in het vuur wat de betreft de rijderscarrousel: Nyck de Vries. "Wij steunen hem uiteraard, hij is in gesprek met Williams", aldus Wolff. De Nederlander zou ook om tafel zitten met Alfa Romeo, dat aan het eind van dit seizoen afscheid neemt van Kimi Raikkonen. Maar Alfa rijdt met Ferrari-motoren. Hoe zit dat dan volgens Wolff?

"Nyck is een vrij man. Hij is een fabrieksrijder voor Mercedes in de Formule E, maar ik zal niet in zijn weg gaan staan als hij naar de Formule 1 wil. We hebben geen managementcontract met hem. Er is ook geen optie om hem terug te nemen. Nyck kan dus gaan rijden waar hij wil."

Albon onder druk gezet?

Wolff werd zaterdag bij een persmeeting ook geconfronteerd met het gerucht dat Albon onder druk zou zijn gezet door Mercedes, om niet naar Williams te gaan.

"Volgens mij heeft Alex regelmatig contact met een oude mentor van mij, Gwen Lagrue, die ons Mercedes-juniorprogramma managet", antwoordde Wolff. "Ze hebben gesproken met James Vowles, het hoofd van onze strategieafdeling, over de mogelijkheden voor volgend jaar. Ik denk dat hier wat dingen worden verdraaid. Volgens mij is hem niet gezegd om dingen wel of niet te doen. Het was gewoon de opties verkennen voor Alex en Nyck op een vriendschappelijke manier, tussen Alex en de groep."