Horner had Grand Prix van Italië liever anders zien eindigen

In ronde 47 van de Italiaanse Grand Prix parkeerde Daniel Ricciardo zijn McLaren met een technisch probleem langs de baan. De wedstrijdleiding koos ervoor om de safety car naar buiten sturen, maar doordat het bergen van de auto veel tijd vergde en het ook nog even tijdje voordat het veld zich achter de safety car had geformeerd, was er uiteindelijk geen tijd meer over om de race te hervatten. De wedstrijd eindigde dus achter de safety car, iets wat de Formule 1 de laatste jaren juist probeert te vermijden.

De finish achter de safety car betekende dat Charles Leclerc geen slotoffensief meer kon inzetten en de overwinning van Max Verstappen in kannen en kruiken was. Toch had Red Bull het liever anders gezien. “We willen de race niet achter de safety car winnen”, laat Red Bull-teambaas Christian Horner aan Sky Sports F1 weten. “Dat we de wedstrijd racend willen finishen, is iets waar we het al vele, vele jaren met elkaar over hebben. En er was genoeg tijd om de race weer van start te laten gaan. Ze hadden met George alleen de verkeerde auto opgepikt. We hadden vandaag de snelste wagen, maar we hadden de race liever racend gewonnen en niet achter de safety car. We delen dus de teleurstelling van alle fans hierover. Het had een grandioze finish kunnen worden.”

“Ik denk dat het indruist tegen hetgeen we eerder met elkaar hebben besproken”, benadrukt Horner. die de international autosportbond FIA tot actie maant. “Helaas zijn de fans vandaag de grote verliezers. We moeten snel gaan kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We moeten dit tot de bodem gaan uitzoeken. Zoals ik het zie, was er meer dan genoeg tijd om de race weer op gang te brengen.“ De teambaas van Red Bull Racing was ook verrast dat het zo lang duurde voordat de McLaren van Ricciardo aan de kant was. Horner: “De auto stond niet eens in de bandenstapels, hij stond gewoon langs de kant van de baan geparkeerd.”

Een woordvoerder van de FIA liet na de race weten dat alles in het werk is gesteld om de wagen van Ricciardo zo snel mogelijk te bergen, maar dat de marshals er niet in slaagden om de auto in zijn neutraal te krijgen. Hierdoor moest er een mobiele kraan bij worden geroepen.

Video: Christian Horner kijkt terug op de GP van Italië