VIDEO: Samenvatting F1 Grand Prix van Italië 2022 op Motorsport.com

Charles Leclerc veroverde zaterdag onder luid gejuich de pole-position voor de Italiaanse Grand Prix. Uiteindelijk was het Max Verstappen die het strategisch beter voor elkaar had, mede vanwege het feit dat de RB18 beter met de banden omging. In de slotfase werd het nog even spannend door een late safety car, maar die kwam niet meer naar binnen. De race op Monza werd achter Bernd Mayländer gefinisht.

