Verstappen maalt niet om boegeroep: Ben hier om de race te winnen

Max Verstappen moest na een gridstraf van vijf plaatsen de Formule 1-race in Monza vanaf de zevende plek aanvangen. Net als op Spa-Francorchamps kende Verstappen een vliegende start en maakte hij in de eerste meters meteen veel terrein goed. Na vijf ronden lag hij al op de tweede positie. De Nederlander reed langer door op zijn eerste set banden en kwam zo aan de leiding te liggen. Nadat Ferrari-coureur Charles Leclerc later voor een tweede pitstop was gegaan, had Verstappen een ruime voorsprong voor op de Monegask.

Toen vijf ronden voor het einde de McLaren van Daniel Ricciardo stil viel, kwam de safety car de baan op. Doordat de marshals lang nodig hadden om de kapotte wagen weg te halen en het nog langer duurde voordat het hele veld achter de safety car geformeerd was, eindigde de race geneutraliseerd. Verstappen hoefde zijn eerste plek dus niet meer te verdedigen tegenover Leclerc en dat konden de Italiaanse fans niet waarderen.

Na de race kreeg Verstappen tijdens een interview met commentator Martin Brundle en op het podium te maken met luid boegeroep. Verstappen zit er echter niet mee, zo vertelde hij nadien aan onder andere Motorsport.com. “Het gebeurt. Iedereen heeft het met mij over het boegeroep, maar uiteindelijk ben ik hier om te proberen om die race te winnen, en dat is gelukt. Sommige mensen kunnen dat natuurlijk niet waarderen omdat ze gepassioneerde fans zijn van een ander team. Het is wat het is. Het zal mijn dag niet verpesten, ik geniet gewoon van het moment.” Ook Charles Leclerc vindt dat het boegeroep moet stoppen. “Niemand vindt het leuk en het moet niet gebeuren. Dat is het”, stelt de Monegask duidelijk.

In Monza waren er net als in Zandvoort ook weer fakkels op de tribune te zien. Leclerc vindt dat geen groot probleem. “Ik denk dat het oké is als ze bij de formatieronde of de rondes naar de grid worden gebruikt. Tijdens de race kan het verwarrend voor ons zijn. Na de race was er wat te zien, maar het leidde niet te veel af.”

Video: Max Verstappen wordt getrakteerd op boegeroep