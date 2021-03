Voltallige crew AlphaTauri in Bahrein ingeënt tegen corona

De teams zijn inmiddels al bijna een week in de Golfstaat en het duurt nog twee weken – tot na de Grand Prix op 28 maart – alvorens ze het land weer kunnen verlaten. Die lange tijdspanne biedt een venster om de twee noodzakelijke prikken te krijgen.

Toen het aanbod van de Bahreinse overheid enige weken geleden bekend werd, liet onder andere F1 CEO Stefano Domenicali weten dat het verkeerd zou zijn als F1-personeel voorrang zou krijgen bij de inentingen. De Formule 1-organisatie besloot dan ook af te zien van het aanbod en verwachtte dat ook de teams dat zouden doen. Inmiddels is het wel duidelijk dat niet alle teams het voorbeeld van de F1-organisatie volgen: eerder gaven Sergio Perez en Carlos Sainz toe op het aanbod in te zijn gegaan, terwijl Max Verstappen liet weten al eerder in Europa zijn prikken te hebben gehad.

Op een vraag van Motorsport.com liet AlphaTauri-chef Franz Tost weten dat ook zijn hele team is ingeënt. “Alle teamleden van Scuderia AlphaTauri zijn afgelopen dinsdag gevaccineerd. We zullen na de race [op 28 maart] één of twee dagen langer moeten blijven voor de tweede vaccinatie, maar gezondheid is zoals je weet de belangrijkste factor”, lichtte Tost toe. “Ik ben als teambaas verantwoordelijk voor de gezondheid van mijn mensen en daarom hebben we dit aanbod aangenomen. Ik wil Bahrein enorm bedanken dat ze ons deze mogelijkheid hebben geboden. Ik weet niet hoe lang we in Europa zouden hebben moeten wachten op een vaccinatie, vooral in Oostenrijk en Italië. Daarom zijn we meer dan gelukkig.”

De Britse teams Aston Martin en Alpine (weliswaar onder Franse vlag, maar gehuisvest in Enstone) zeiden dat ze de keuze aan elk individueel teamlid hadden overgelaten. “We hebben besloten om het aan de individuen over te laten”, zei Aston-baas Otmar Szafnauer. “Maar zoals Franz [Tost] al zei, het was een zeer vriendelijk aanbod. Wij hebben het gelaten voor wat het is. Het was een individuele keuze en ik heb dan ook aan niemand gevraagd of ze er wel of niet gebruik van hebben gemaakt. Ik kan gelukkig zeggen dat ik al zo oud ben dat ik in het Verenigd Koninkrijk ben ingeënt!”

“Wij hebben hetzelfde [als Aston Martin] gedaan en geen beleid opgesteld”, vervolgde Alpine-directeur Marcin Budkowski. “We hebben het als team aan het personeel zelf overgelaten om een beslissing te nemen.”