Bahrein biedt Formule 1-personeel coronavaccinatie aan

Bahrein heeft momenteel een van de hoogste vaccinatiepercentages ter wereld: ongeveer 9 procent van de bevolking heeft al beide vereiste doses van het Pfizer-vaccin gekregen. Aangezien een aantal personeelsleden gedurende de volledige periode van drie weken in Bahrein aanwezig zal moeten zijn voor zowel de test als de race en drie weken lang in een bubbel zal moeten leven, heeft het land nu aangeboden F1-medewerkers (inclusief journalisten) te vaccineren.

In een verklaring schrijft het koninkrijk dat het land zijn vaccinatieprogramma “op vrijwillige basis zal uitbreiden tot belangrijke evenementen in het koninkrijk, wanneer de tijd het toelaat en het extra voordeel oplevert voor zowel de deelnemers als de nationale bevolking.” Verder valt te lezen: “Door het tijdschema van het Formule 1-evenement dit jaar, inclusief het testen, zal de overgrote meerderheid van de deelnemers drie weken lang in Bahrein aanwezig moeten zijn. Dit biedt een unieke gelegenheid om extra bescherming te bieden aan degenen die van de gelegenheid gebruik willen maken in de vorm van vaccinatie.” Het is de bedoeling dat geïnteresseerden bij aankomst in Bahrein de eerste Pfizer-prik krijgen en de tweede dosis 21 dagen later bij het verlaten van het land wordt toegediend.

De meeste teams lijken niet echt van plan te zijn om op het aanbod in te gaan en een woordvoerder van de Formule 1 laat weten dat ook die organisatie geen plannen heeft om de hele reizende groep te laten vaccineren “vooruitlopend op de reeds vastgestelde uitrol van vaccins via het nationale gezondheidssysteem (NHS) in het Verenigd Koninkrijk.”