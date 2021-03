Mercedes: Data laat zien dat we nog niet zo snel zijn als Red Bull

Mercedes heeft het minst aantal ronden afgelegd van alle teams tijdens de F1-wintertest in Bahrein. Het is vooral te wijten aan versnellingsbakproblemen, een zandstorm en een moeizame zoektocht naar de juiste balans. Dat laatste is gaandeweg de test wel beter gegaan. "We hebben op zondag een testdag gehad met goede betrouwbaarheid, waardoor we het bedachte programma konden afwerken. Valtteri Bottas heeft vooral veel werk in de lange runs gestopt, Lewis Hamilton heeft 's middags een mix van lange runs en kwalificatieruns afgewerkt."

Langzamer in lange runs

"We hebben wel degelijk progressie geboekt met de balans, zeker met veel brandstof in onze auto. De auto is ook iets voorspelbaarder geworden dan in het begin", somt Shovlin de positieve punten op. Er is echter ook een keerzijde aan diezelfde medaille. "Uit data die we in de afgelopen dagen hebben verzameld over de race pace, kunnen we zien dat we langzamer zijn dan Red Bull. Met minder brandstof aan boord was het beeld iets onduidelijker."

Het past bij een jarenlange tactiek waarmee Mercedes zich zoveel mogelijk als underdog wil positioneren, al is er volgens Shovlin wel degelijk werk aan de winkel. "We hebben nog niet genoeg tijd teruggevonden en moeten maar eens goed naar onze eigen aanpak kijken. Zondag zaten er namelijk veel te veel auto's voor ons qua snelheid." Reden tot paniek is dat echter nog niet. Dat legde Hamilton tijdens de persconferentie uit en Shovlin sluit zich bij die woorden aan. "We hebben in de voorbije jaren wel vaker problemen gehad met onze snelheid in de wintertests, maar slaagden er dan in om voor de eerste race vooruitgang te boeken."

Onderste steen moet boven in komende dagen

De kennis en kunde daarvoor is dus aanwezig in het team van Toto Wolff. Daar komt nog bij dat Mercedes geen enkele filmdag heeft verbruikt en in theorie tweemaal honderd kilometer mag afwerken op het Bahrain International Circuit. Het zijn verzachtende omstandigheden, al zet Shovlin de manschappen wel alvast op scherp. "We hebben niet veel tijd meer totdat we hier weer komen voor de eerste race van het nieuwe seizoen. We hebben een heel programma opgesteld om onze problemen beter te begrijpen en hopelijk te verhelpen. We zullen in de komende tien dagen de onderste steen boven halen om extra snelheid te vinden."