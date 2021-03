Budkowski grapt: Veel ‘body shaming’ rond nieuwe airbox Alpine

Esteban Ocon debuteerde de nieuwe Alpine vrijdagochtend tijdens de driedaagse pre-season test in Bahrein. Daar verscheen de A521 op de baan met een forse airbox en een aangepaste engine cover, iets wat meteen in het oog sprong voor de aandachtige kijker. Formule 1-teams proberen de wagen normaal gesproken zo compact mogelijk te maken. Het concept van Alpine zorgde echter voor verbaasde gezichten. Het concept met de grote airbox doet zelfs een beetje denken aan Formule 1-wagens uit de jaren zeventig.

Alpine-teambaas Budkowski verklaarde met een glimlach ‘verbaasd te zijn over de body shaming van de auto’, maar lichtte toe dat de keuze gemaakt was uit aerodynamische overwegingen. “Het is een technische keuze, we vonden dat het afslanken van de sidepods positieve gevolgen had, dat is geen nieuws”, zei Budkowski. “We hebben een aantal forse onderdelen opnieuw ‘verpakt’ en op een andere plek gemonteerd. Dit zit nu achter de luchtinlaat. Het geeft de wagen een ander uiterlijk, het ziet er wat vreemd uit, maar het werkt voor ons. We moeten daarom wat compromissen stellen met het zwaartepunt van de auto, maar over het algemeen is aerodynamica belangrijker dan een beetje gewicht en het zwaartepunt.”

Voor 2021 is het aero-reglement op enkele punten aangepast. Teams moesten daardoor creatief zijn om de verloren downforce weer te genereren. Daarbij hebben de meeste teams zich gericht op het aanpassen van de vloer. Budkowski keek met interesse naar de oplossingen van andere teams. “We doen hetzelfde als alle anderen in de pitstraat, we bekijken foto’s van andere wagens. De engineers op de fabriek bekijken deze foto’s en beoordelen of het goede ideeën zijn voor de wagen”, voegde hij toe. “Elke auto heeft wel iets interessants. De achterkant van de vloer is het gebied waar het meest aan gewerkt is.