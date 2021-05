De Ferrari-coureur maakte op zaterdag grote indruk door in de eerste run van Q3 een geweldige ronde af te leveren. Een ronde die goed genoeg bleek voor pole-position, al heeft Leclerc die startplek zondag niet eens van dichtbij kunnen zien. Zijn crash in de slotminuten van de kwalificatie is daar debet aan. Leclerc vergaloppeerde zich bij Piscine en vreesde meteen voor de versnellingsbak in zijn SF21. Ferrari dacht na uitvoerige controles op zaterdagavond en zondagochtend dat het wel los zou lopen, maar dat bleek ijdele hoop.

Leclerc merkte op weg naar de grid dat er wel degelijk iets kapot was aan zijn auto en kreeg bij terugkomst in de pitstraat te horen dat het 'finito' was, einde oefening dus. De vloek in Monaco houdt nog even aan voor Leclerc. "Dit is erg lastig te accepteren voor mij in Monaco. We zijn het hele weekend erg snel geweest. Het team heeft het geweldig gedaan om mij een snelle auto te geven, eentje waarmee ik voor de overwinning had kunnen vechten. Jammer genoeg konden we niet starten door een probleem", laat Leclerc voor de camera van Ziggo Sport weten.

Probleem zit linksachter

"Het komt niet door de versnellingsbak, zoals ik in eerste instantie nog wel zei toen ik in de auto zat. Maar klaarblijkelijk is er aan de linkerkant iets mis. We moeten nog verder analyseren wat het exact is", zo vervolgde de zichtbaar teleurgestelde Ferrari-coureur. Nadat een probleem aan de versnellingsbak werd uitgesloten, werd er al snel naar de aandrijfas linksachter gewezen. "Maar om eerlijk te zijn weten we nog niet precies welk onderdeel kapot is, het probleem zit in ieder geval linksachter. Dat is op zich al vreemd, maar we moeten het accepteren en zorgen dat we de volgende keer beter voor de dag komen."

De suggestie dat Ferrari een onverantwoord risico heeft genomen door toch aan pole vast te houden, wijst Leclerc van de hand: "We hebben geprobeerd om goed te begrijpen wat er precies kapot is. Op basis daarvan hebben we afgewogen of het riskant zou zijn of niet. Als we schade hadden gezien, dan hadden we natuurlijk nooit gegokt en gedacht 'oh, het zal wel goed komen'. Maar we hebben alles uitvoerig bekeken en dachten dat het wel in orde was. Daardoor hebben we besloten om er vol voor te gaan [vanaf pole]. Er was waarschijnlijk meer aan de hand, maar goed, dat moeten we analyseren."