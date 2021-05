De race was nog niet begonnen of er was al drama in de straten van Monaco. “Nee, nee, nee, nee. De versnellingsbak, jongens”, meldde polesitter Charles Leclerc over de boordradio, toen hij zijn Ferrari naar de startopstelling wilde sturen. De Monegask was zaterdag aan het einde van de kwalificatie in de vangrail gecrasht, nadat hij even daarvoor de snelste tijd had gereden. De SF21 liep forse schade op en het was de vraag of de thuisrijder de wedstrijd van pole kon beginnen. Wanneer zijn versnellingsbak vervangen moest worden, zou immers een gridstraf volgen.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto deelde zaterdagavond mee dat het team geen enkel risico zou nemen met de versnellingsbak van Leclerc. Na een uitvoerige inspectie op zondagochtend concludeerde de Scuderia dat de bak in orde was, zodat Leclerc gewoon van pole kon starten met een auto die wel van een groot aantal andere nieuwe onderdelen was voorzien. Maar veertig minuten voor de start bleek er dus toch een probleem te zijn bij de wagen.

Een zichtbaar zwaar balende Leclerc bracht zijn Ferrari terug naar de pits, waarna de auto achteruit in de garage verdween. Terwijl er driftig aan de achterkant van de bolide werd gewerkt, verstreek de deadline om nog naar de grid te mogen rijden. Even later stapte Leclerc uit en was duidelijk dat hij helemaal niet meer zou starten in Monaco. “Er is een probleem met de linker aandrijfas dat onmogelijk hersteld kan worden voor de start van de race”, meldde de persdame van het team. Zo sloeg de Monaco-vloek opnieuw toe bij Leclerc, die nog nooit de finishvlag heeft gezien in zijn thuisrace.

De DNS voor Leclerc hield in dat de eerste startplek zondag leeg bleef en Max Verstappen de facto de man op pole was in Monaco. De Red Bull-coureur kwam om 15.00 uur prima weg van zijn startplek en was als eerste bij Ste. Devote. Valtteri Bottas sloot met zijn Mercedes aan op de tweede plaats, voor Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die zaterdag slechts zevende was in de kwalificatie. Sebastian Vettel, Sergio Perez, Antonio Giovinazzi en Esteban Ocon vormden de rest van de top-tien na de start.

Inhalen is zo goed als onmogelijk op het krappe stratencircuit en dus was het daarna afwachten tot het moment dat de coureurs naar binnen zouden komen voor hun eerste pitstop. Na 29 ronden was Hamilton de eerste die zijn wagen de pitstraat instuurde. Het bleek het startsein van een rampzalige middag voor Mercedes. Een ronde later kwam Bottas vanaf de tweede plaats namelijk naar de pits om daar niet meer uit te komen. Het rechter voorwiel van de Fin wilde er met geen mogelijkheid af, als gevolg van een kapotte moer, waardoor er voor Bottas niets anders op zat dan uit te stappen.

Vervolgens werd duidelijk dat Mercedes de plank flink had misgeslagen met de vroege pitstop van Hamilton. De Duitse fabrieksformatie hoopte de Brit met een undercut voor Gasly te krijgen, maar in plaats daarvan verloor Hamilton twee plaatsen. Eerst slaagde Vettel erin om na zijn pitstop vlak voor Gasly en Hamilton terug te komen op de baan, en daarna wist Perez dankzij een late pitstop van de zevende naar de vierde plek op te klimmen. Hamilton stak zijn onvrede over de strategie niet onder stoelen of banken. De coureur uit Stevenage kwam herhaaldelijk op de boordradio om zich te beklagen over de tactiek.

Verstappen kwam na 32 ronden naar de pits om zijn zachte banden in te ruilen voor harde exemplaren. De Limburger moest de leiding hiermee kortstondig afstaan aan teamgenoot Perez, maar die stopte korte tijd later, waardoor Verstappen al snel weer terug op kop was. Vervolgens was het voor de Nederlander ‘slechts’ een kwestie van de focus bewaren en de RB16B naar de finish brengen om zijn twaalfde Grand Prix-zege veilig te stellen. Doordat Hamilton slechts zevende werd, gaat Verstappen nu voor het eerst in zijn carrière aan de leiding in het Formule 1-kampioenschap.

Door het wegvallen van Bottas kwamen Sainz en Norris tweede en derde te liggen. De Spanjaard wist aanvankelijk het gat naar Verstappen te reduceren naar iets minder dan drie seconden, maar zou uiteindelijk op ruime afstand als tweede aan de finish komen. Voor Sainz was het zijn eerste podium in dienst van Ferrari. Norris kreeg met nog twaalf ronden te gaan Perez aan zijn staart en moest daarna even vol aan de bak om zijn podium te verdedigen. De McLaren-coureur slaagde daar echter met verve in, zodat de Mexicaan, die geen eindoffensief meer in zich bleek te hebben, zich tevreden moest stellen met de vierde plaats.

Vettel en Gasly eindigden als vijfde en zesde in de Grand Prix van Monaco. Hamilton ging tien ronden voor de finish naar binnen om zonder positieverlies een set zachte banden te halen, zodat de Brit het extra WK-punt voor de snelste raceronde kon binnenhalen. Hamilton werd dus zevende, maar verliet het prinsdom met zeven punten in plaats van zes. Lance Stroll kwam na een late pitstop als achtste aan de eindstreep. Esteban Ocon en Antonio Giovinazzi gingen er met de resterende punten vandoor, terwijl de ervaren mannen Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo en Fernando Alonso elfde, twaalfde en dertiende werden.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan.

