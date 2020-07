Sainz knap naar P3: “Zwaarste kwalificatie uit F1-carrière”

Tot de GP van Stiermarken had Sainz een vijfde plek in de kwalificatie voor de Russische Grand Prix van 2019 als beste kwalificatieresultaat staan. Daar bracht hij verandering in tijdens de tweede race van 2020 op de Red Bull Ring. Op een zeiknat circuit perste de McLaren-coureur er een tijd uit die voldoende was voor de derde positie. "Ik ben heel blij met de eerste P3 en eerste tweede startrij in mijn carrière. Dat is geweldig, vooral omdat deze kwalificatie waarschijnlijk één van de zwaarste was waaraan ik heb deelgenomen als F1-coureur", vertelde Sainz na de kwalificatie.



Makkelijk kwam het laatste rondje van Sainz dus niet tot stand. De Spanjaard had last van aquaplaning en dat gold niet alleen voor de bochten. "Het was zo lastig om de laatste ronde goed door te komen. Er was zo veel aquaplaning en het was gekkenwerk op de rechte stukken, simpelweg om te proberen je voet naar beneden te houden. Op rechte stukken gleed je gewoon. Dat was iets waarvan ik genoot om over te praten met Max [Verstappen] en Lewis [Hamilton], en zij vonden dat ook behoorlijk spannend."



Sainz stond tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2019 weliswaar niet op het podium, maar hij werd destijds wel derde. Zit een herhaling van die prestatie erin op zondag? Hoewel hij met vertrouwen naar de race toe gaat werken, verwacht hij niet dat een podiumplaats meteen tot de mogelijkheden behoort. "Qua racetempo is de auto beter gebleken dan we dachten na Barcelona, dus we gaan met behoorlijk wat vertrouwen naar morgen. Tegelijkertijd zagen we vrijdag ook de racesnelheid van de Ferrari's en de Racing Points. Ik weet niet precies waar ze starten, maar het zou goed zijn als ze ver naar achteren staan. Ik heb wel Valtteri [Bottas] en Alex [Albon] achter me, dus het kan een lastige openingsfase worden, maar hopelijk kan ik daarna mijn eigen snelheid vinden."