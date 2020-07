Hamilton na pole in de regen: "Het gierde door m'n keel"

In een doornatte kwalificatie was het zicht voor de rijders bijna nul en was een foutje dus snel gemaakt, zeker omdat sommige bochten op de glooiende Red Bull Ring er natter bijlagen dan andere. In Q3 ging Hamilton met 1,2 seconde zeer overtuigend onder de tijd van Red Bull-coureur Max Verstappen door. Verstappen spinde bij zijn laatste poging, maar moest ook toegeven dat hij Hamilton niet geklopt zou hebben.

Hamilton was dan ook bijzonder tevreden, ondanks een spannend momentje een ronde eerder. "Ik kan wel van dit soort dagen genieten", reageerde de zesvoudige wereldkampioen achteraf. "Het was zo’n lastige dag. Het weer was natuurlijk enorm moeilijk voor ons allemaal. Je kan vaak niet eens zien waar je rijdt. Ik had een groot moment voor mijn snelste ronde en had aquaplaning, toen gierde het bij mij door de keel. Gelukkig wist ik me met een vlekkeloze ronde nog te verbeteren. Ik ben dus vooral blij dat het een probleemloze sessie was zonder fouten."

Zondag zou het weer moeten opklaren en krijgen we wellicht een droge race. In de droge vrije trainingen was de snelste tijd voor Verstappen en leek ook Racing Point een stap te hebben gezet, terwijl Hamilton niet helemaal tevreden was met de balans van zijn eigen Mercedes W11. Toch heeft Hamilton er vertrouwen in dat hij en zijn team zondag alles op de rit hebben. “Ik denk dat het voor ons zelfs beter was geweest om een droge kwalificatie te hebben”, legde hij uit. “Maar ik ben altijd dankbaar voor een sessie met regen. Morgen wordt het een zonnigere dag en ik denk dat we op beide omstandigheden wel goed voorbereid zijn."