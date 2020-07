Verstappen kan leven met P2: "Het was echt heel verraderlijk"

De kwalificatie in Oostenrijk was in meerdere opzichten bijzonder. Aan spektakel geen gebrek. Des te meer doordat de weergoden een aardige vinger in de pap hadden. De sessie werd door hevige regenval eerst drie kwartier uitgesteld, maar daarna werden de matadoren alsnog de kletsnatte arena ingestuurd. Een even moedige als terechte beslissing van de wedstrijdleiding. Onder die omstandigheden komt het nog meer dan normaal op het poppetje achter het stuur aan, de coureur kan daadwerkelijk het verschil maken - zo liet bijvoorbeeld George Russell zien.

Slotronde niet goed genoeg voor pole

Verstappen pakte die handschoen in de eerste twee sessies ook goed op en meldde zich steevast op de voorposten. In Q3 moest hij - inclusief momentje in de slotronde - zijn meerdere erkennen in een ongenaakbare Hamilton en genoegen nemen met de tweede startplek. "Het was al met al wel een goede kwalificatie", zo concludeerde Verstappen meteen na afloop. "In Q3 regende het veel harder dan daarvoor en daar hadden wij het wat lastiger mee. Ik kon het vermogen toen niet echt lekker meer kwijt. Het was zeker niet makkelijk, ik probeerde nog vrij dicht achter mijn voorganger te rijden om te kunnen profiteren van zijn sporen en om zo iets minder last van het water te hebben. Maar goed: P2 is uiteindelijk nog steeds wel goed."

De laatste ronde van Verstappen was waarschijnlijk zijn beste omloop geweest, al zullen we door die late schuiver nooit weten waar het de Limburger had gebracht. "Het was de hele tijd heel verraderlijk, moet ik zeggen. En ja, mijn laatste ronde was natuurlijk beter geweest dan de ronden daarvoor, maar ik denk niet dat het voldoende was geweest om Lewis te pakken." Desondanks telt Verstappen zijn zegeningen met een stekje op de eerste startrij. In dergelijke omstandigheden is een foutje namelijk snel gemaakt, zeker met gebrekkig zicht. "Het zicht was echt verschrikkelijk. Met de spray van deze banden zie je echt helemaal niks meer. Zelfs als je vijf of zes seconden achter iemand rijdt, is het nagenoeg onmogelijk om de rempunten te zien. Maar ach: dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, dus daar moet je gewoon mee omgaan."

Vertrouwen voor zondag

Het maakt dat de eindbalans positief uitvalt. "Al met al was onze snelheid gewoon goed en dat is voor nu het belangrijkste." Vrijdag heeft Verstappen al laten zien dat in droge weersomstandigheden min of meer hetzelfde geldt. Ook dan lijkt de RB16 beter mee te kunnen dan een week geleden. Het zijn hoopgevende signalen voor de race van zondag, die hoogstwaarschijnlijk ook in droog weer wordt verreden. "Ik denk dat we in het droge best wel een aardige kans maken. We moeten natuurlijk afwachten hoe het gaat, maar onze auto is in ieder geval een stuk beter dan vorige week. Ik kijk er alvast naar uit."