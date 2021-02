Sainz wil weinig kwijt over crash tijdens Pirelli-bandentest

Na eind januari zijn eerste meters voor Ferrari te hebben gemaakt tijdens een privétest met een 2018-auto op Fiorano, kwam Sainz deze week voor het Italiaanse team in actie tijdens een bandentest. De Spanjaard deelde met teamgenoot Charles Leclerc een aangepaste 2019-bolide en testte daarmee de 18 inch wielen waarmee vanaf 2022 gereden wordt in de Formule 1. Pirelli deelde na afloop van de driedaagse test in Jerez mee dat Sainz en Leclerc meer dan 300 ronden hadden afgewerkt.

Volgens geruchten verliep de test bij Sainz echter niet geheel vlekkeloos. Naar verluidt was de Spaanse coureur betrokken bij een zware crash. Toen hij vrijdag tijdens de teampresentatie van Ferrari geconfronteerd werd met het gerucht, wilde hij er weinig woorden aan vuil maken. “Het gaat natuurlijk om een privétest”, reageerde de nieuwbakken Ferrari-rijder. “Om die reden is het moeilijk voor mij om hier iets over te zeggen. Ik weet niet hoeveel we mogen vertellen over wat er tijdens de test is gebeurd, contractueel gezien. Maar als er al iets gebeurd is, waar ik verder niets over zal zeggen, dan ging het om iets zeer kleins.”

De komst van de 18 inch wielen valt samen met de introductie van een compleet nieuw aerodynamisch pakket, waardoor de Formule 1-auto’s volgend jaar een stuk agressiever zullen ogen. Sainz liet weten dat zijn eerste indruk van de grotere banden ‘redelijk positief’ was, al merkte hij daarbij wel op dat er een groot verschil zit tussen de aangepaste 2019-auto die voor de test gebruikt werd en de wagen die voor 2022 staat gepland. “Je kan absoluut wel wat verschil voelen en er zijn ook zeker dingen die nog verder moeten worden ontwikkeld. Maar de eerste signalen en het eerste gevoel zijn redelijk positief”, sprak hij. “Voor het finale oordeel moeten we wachten tot we deze banden onder de auto van volgend jaar monteren, want dat wordt een compleet ander beest. Maar de eerste indruk met de aangepaste auto was positief.”

Teamgenoot Charles Leclerc deelde zijn mening: “We hebben verschillende zaken geprobeerd en er zijn positieve dingen uit voort gekomen, dus het was een geslaagde test. Ik denk dat er nog steeds behoorlijk wat werk te doen is, maar het gaat de juiste richting op en dat is goed.”