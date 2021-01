Sainz maakt in Fiorano eerste meters met Ferrari SF71H

Voor Sainz was het zijn eerste kennismaking met Ferrari, al bracht hij de afgelopen weken al flink wat tijd door in Maranello. Om klokslag 9.30 uur werd de wagen opgestart en reed Sainz zijn eerste meters in dienst van de Scuderia. De Spanjaard deed dat met een rood-zwarte helm en zijn vertrouwde startnummer 55. Hij komt naar verwachting ook donderdagochtend nog in actie met de wagen. Elke extra meter is meegenomen omdat het testwerk in voorbereiding op het nieuwe seizoen beperkter is dan andere jaren. In tegenstelling tot zes dagen afgelopen jaar, mogen teams dit seizoen slechts drie dagen testen op het Bahrain International Circuit. In de praktijk komt het er op neer dat elke coureur slechts anderhalve dag in de auto kan zitten.

De Scuderia is manmachtig aan het testen deze week. Ferrari-junioren Giuliano Alesi, Marcus Armstrong en Robert Shwartzman maakten al meters. Dinsdagmiddag kwam Charles Leclerc voor het eerst dit jaar op de baan. Hij werd enkele weken geleden nog positief getest op het coronavirus, maar is goed hersteld en voelde zich kiplekker achter het stuur. Als Sainz zijn werkzaamheden erop heeft zitten, zal Haas F1-debutant Mick Schumacher nog zijn opwachting maken in de SF71H. Ook testcoureur Callum Ilott mag aan het eind van de dag dan nog even rijden.

De Spanjaard reed in zijn relatief korte F1-carrière al voor Toro Rosso, Renault en McLaren en heeft sinds 2015 al 118 starts op zijn naam staan. Twee keer haalde hij het podium, beide keren in dienst van McLaren. Vorig seizoen speelde Sainz een belangrijke rol in het binnenhalen van de derde plaats bij de constructeurs van de renstal uit Woking.