Alonso ontbreekt bij teampresentatie van Alpine F1

Alonso was enkele weken geleden betrokken bij een verkeersongeluk. Hij zat op de racefiets en werd aangereden door een auto. Hij liep daarbij een kaakbreuk op die met een ingreep hersteld werd. Na 48 uur werd de Spanjaard weer uit het ziekenhuis ontslagen en kon hij aan het herstel beginnen. Volgens Alpine zou de start van het seizoen niet in gevaar komen, ook deelde de coureur zelf een aantal foto’s waarop zichtbaar was dat hij trainde.

De teampresentatie van Alpine F1, zoals het Renault F1-team vanaf dit jaar heet, zou het eerste publieke optreden zijn van Alonso, maar dat gaat dus niet door. “We moeten helaas bekendmaken dat Fernando Alonso bij deze gelegenheid niet present zal zijn voor de media Q&A”, leest de verklaring van het team. “De hygiënische situatie en de bijbehorende regelgeving staan ​​hem niet toe om communicatie- en marketingactiviteiten te doen terwijl hij bezig is met zijn kritieke voorbereiding op het seizoen.”

Alpine heeft aangegeven dat er wel een schriftelijk interview met Alonso gepubliceerd zal worden. “Hij zal tijdens de pre-season test in Bahrein beschikbaar zijn voor de media”, liet men tot slot weten. Van de coronamaatregelen hoeft Alonso in principe niet te ontbreken als de renstal gepresenteerd wordt. De Britse overheid maakt namelijk een uitzondering voor ‘elite sporters’. Dat Alonso in zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen een trainingsachterstand opgelopen heeft, is mogelijk een verklaring voor zijn afwezigheid.

Esteban Ocon is wel gewoon aanwezig bij de presentatie, net als de nieuwe teambaas Davide Brivio. Voor de voormalig Suzuki-teammanager is het zijn eerste publieke optreden in dienst van Alpine. Ook Alpine CEO Laurent Rossi is aanwezig, hij heeft na het vertrek van Cyril Abiteboul de leiding over het project gekregen. Uitvoerend directeur Marcin Budkowski is eveneens present.