De grote reglementaire verandering die voor 2022 gepland staat zorgt er niet alleen voor dat het uiterlijk van de auto’s op de schop gaat, maar ook de banden worden fors aangepast. Decennialang rijdt de Formule 1 al met velgen en banden met een diameter van 13 inch, maar in 2022 stapt de sport over op een grotere diameter van 18 inch. Daarmee moet het rubber dat in de F1 gebruikt wordt weer beter aansluiten bij het formaat dat op de openbare weg de standaard is.

Om de overstap in goede banen te leiden heeft bandenleverancier Pirelli een uitgebreid testprogramma opgezet, waardoor alle teams de kans krijgen om ontwikkelingswerk uit te voeren op het nieuwe rubber. Daarvoor dienen zij wel een aangepaste auto uit het seizoen 2018, 2019, 2020 of (na de start van het nieuwe F1-seizoen) 2021 in te zetten, waarmee de belasting van de banden dichter in de buurt komt van de situatie in 2022. Tijdens de recente bijeenkomst van de F1 Commission kreeg Pirelli goedkeuring om het aantal testdagen in 2021 te verhogen van 25 naar 30. Het opgetuigde programma wordt deze week afgetrapt door Ferrari.

De Scuderia verschijnt maandag, dinsdag en woensdag op Jerez voor een driedaagse test met de 18 inch velgen. Dat de roemruchte Italiaanse renstal geen half werk wil leveren, blijkt wel uit het feit dat racecoureurs Leclerc en Sainz zijn opgeroepen om achter het stuur van de aangepaste SF90 plaats te nemen. Het oorspronkelijke plan was om Ferrari op maandag op een droge baan te laten testen en om op dinsdag en woensdag de 18 inch regenbanden van Pirelli uit te proberen, maar regen op zondagavond heeft voor een verandering van het plan gezorgd. Vandaag wordt er dus getest op een nat circuit van Jerez, dat onder droge omstandigheden gedurende de dag regelmatig met tankwagens besproeid moet worden. Het circuit beschikt namelijk niet over een sproeisysteem zoals Paul Ricard en Fiorano dat wel hebben.

Het is niet de eerste keer dat Ferrari een test afwerkt met prototypen van de 18 inch band van Pirelli. Voordat het coronavirus de wereld helemaal in zijn greep kreeg testte Ferrari afgelopen jaar in februari al twee dagen met het rubber. Beide dagen werden destijds afgewerkt door Leclerc. Sindsdien is er op het asfalt niet meer getest, maar is Pirelli wel verdergegaan met de ontwikkeling van de banden. De drie testdagen van Ferrari deze week zijn de enige testdagen die het team afwerkt voor de bandenleverancier. Ook de overige teams zullen tests gaan uitvoeren, maar het is nog onduidelijk hoe het programma eruitziet.

Alpine test verder op Paul Ricard

Ferrari is niet het enige team dat op maandag in actie komt met een oudere F1-bolide. Op Paul Ricard werkt Alpine namelijk een testdag af, in dit geval met Esteban Ocon achter het stuur. De Fransman rijdt in een Renault R.S.18, de wagen die gisteren nog werd bestuurd door Alpine Academy-coureur Christian Lundgaard. De testdag van Ocon is echter niet bedoeld om data te vergaren op de Pirelli-banden met 18 inch velgen, maar om zich voor te bereiden op de start van het F1-seizoen. De tijd die hij vandaag in de auto doorbrengt is in 2021 nog waardevoller, omdat het aantal officiële testdagen voor de start van het seizoen is teruggebracht tot drie.