Sainz bekritiseert FIA om track limits en asfaltstroken

Hoewel de meeste coureurs te spreken waren over ‘de achtbaan’ in Portimao, bleken vooral de track limits een heet hangijzer. De wedstrijdleiding zag zich genoodzaakt om vrijdag maar liefst 125 keer een tijd te schrappen omdat de betreffende coureur buiten de baan was gekomen. Zaterdag werd besloten de regels wat te versoepelen.

De aandacht voor de track limits werd nog eens versterkt doordat er in hetzelfde weekend bij de 24 uur van Spa juist helemaal niet op baanlimieten werd gelet en de coureurs veelvuldig gebruik maakten van de uitloopstroken buiten het circuit.

De discussie speelt al langer. Steeds meer circuits zijn omringd met grote asfaltstroken in plaats van grindbakken of gras. Het asfalt biedt coureurs de kans om bij een fout terug te keren op de baan, maar het zorgt er anderzijds ook voor dat coureurs steeds grotere risico’s nemen, omdat een fout niet direct het einde van de race betekent. Bij grindbakken is dat vaak wel het geval.

Sainz is klaar met uitloopstroken en pleit voor afschaffing. “Eerlijk gezegd heb ik zelfs nog liever wat we hier in Portugal zagen dan de situatie [afgelopen weekend] in Spa. De karakteristiek van Spa veranderde compleet omdat de coureurs maar konden rijden waar ze wilden. Het had niets meer te maken met het circuit waar we normaal op rijden. Het tekent maar weer eens dat de circuits te ver zijn doorgeschoten. Het lijkt er op dat Spa al heeft gereageerd door 80 miljoen euro te investeren in het terugbrengen van grindbakken.”

“Ik denk echt dat veel circuits waar we rijden zich uiteindelijk zullen realiseren dat ze – samen met de FIA – de verkeerde keuzes hebben gemaakt door grindbakken, gras en natuurlijke elementen weg te halen. Natuurlijke elementen die coureurs zullen proberen te vermijden als ze op de limiet rijden en er net over heengaan”, vervolgt Sainz. “Ik hoop dat Spa als voorbeeld zal dienen voor andere circuits waar we in de toekomst naar toe gaan. Je kunt niet op dezelfde manier verder blijven gaan.”

Ook de FIA kwam afgelopen weekend op Portimao tot het besef dat het wat te streng was geweest bij het vaststellen van de track limits en besloot zaterdag de teugels wat te laten vieren. Voortaan werd niet langer de witte lijn langs het circuit, maar de kerbstone daarnaast als grens gezien. Sainz vond dat al een hele verbetering. “De witte lijn is veel te smal om bij 300km/u te kunnen beoordelen. Het lukt gewoon niet om elke ronde precies op die witte lijn te komen, dus er zullen altijd fouten zijn. De rood-witte kerb is voor ons makkelijker in te schatten.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith