Hakkinen ziet Red Bull en Ferrari met hetzelfde probleem kampen

De Portugese Grand Prix was voor Alexander Albon wederom een martelgang. Daar waar teamgenoot Max Verstappen voor de negende keer dit seizoen het podium beklom, behaalde de tweede Red Bull-coureur geen enkel punt. Het pijnlijkste van de race op Portimao was echter dat de Britse Thai op een ronde werd gezet door de Nederlander. Het hele seizoen delft Albon al duidelijk het onderspit ten opzichte van zijn meer ervaren teamgenoot, net zoals dat in 2019 gebeurde bij Pierre Gasly. Het zorgt er dan ook voor dat de positie van Albon onder druk staat.

Red Bull lijdt er volgens Hakkinen onder dat alleen Verstappen weet te overtuigen met de RB16. “Wederom zagen we een moeilijke race voor Alex Albon, die een ronde achter zijn teamgenoot eindigde. Dit is ongebruikelijk omdat Alex duidelijk een capabele coureur is, net zoals Pierre Gasly dat was toen hij bij Red Bull reed. Toch blijkt het besturen van de tweede Red Bull een probleem”, concludeert hij in zijn column voor Unibet. De tweevoudig wereldkampioen heeft een vermoeden wat het probleem kan zijn. “Ik weet zeker dat Christian Horner erkent hoe belangrijk het is om snel een oplossing te vinden. Het probleem is mogelijk dat de afstelling van de auto te specifiek op Verstappen gericht is. Het is dan ook opmerkelijk dat Pierre sinds zijn terugplaatsing naar AlphaTauri zoveel competitiever is geweest.”

De situatie bij Ferrari is te vergelijken met die bij Red Bull: Charles Leclerc rijdt de sterren van de hemel in de SF1000, zo ook afgelopen weekend met de vierde plek in Portugal. Teamgenoot Sebastian Vettel, als viervoudig wereldkampioen toch niet de minste, weet echter bij lange na niet het maximale uit het materiaal te halen. “Charles Leclerc had een sterk weekend met de nieuwste upgrades van Ferrari. Het is geweldig dat Ferrari progressie boekt, hoewel het verrassend is dat alleen Charles daar echt profijt van heeft”, zag ook Hakkinen.

Het zou de voormalig coureur van Lotus en McLaren dan ook niet verbazen als er bij Ferrari een soortgelijk probleem speelt. Zonder een oplossing van dat probleem acht Hakkinen het onwaarschijnlijk dat de Scuderia Mercedes kan verslaan. “Teamgenoot Sebastian Vettel had wederom een moeilijk weekend en eindigde als tiende. Net zoals Red Bull heeft Ferrari een competitief team met twee auto’s nodig als het de strijd aan wil gaan met de formidabele Mercedes-combinatie van Hamilton en Bottas."