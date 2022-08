Met welk team Audi de handen ineenslaat, is officieel nog niet bekend. Alles duidt echter op een samenwerking met Sauber, dat sinds 2019 als Alfa Romeo op de grid staat. Zo liet Alfa Romeo vrijdag, na de bekendmaking van de F1-entree van Audi, al weten na het seizoen 2023 te stoppen als partner van Sauber.

Volgens onze Duitse collega’s van Motorsport-Total.com kan Audi in hetzelfde jaar, 2023, haar eerste aandelen in Sauber kopen. Het zou in eerste instantie gaan om een belang van 25 procent. Vervolgens zou het de bedoeling zijn dat Audi richting 2026 stapsgewijs 75 procent van de aandelen in handen krijgt en dat Finn Rausing voor 25 procent eigenaar van de equipe uit Hinwil blijft. Rausing kocht Sauber in 2016.

Omdat Alfa Romeo eind 2023 vertrekt en Audi pas in 2026 toetreedt tot de Formule 1, is het nog onduidelijk onder welke naam Sauber in 2024 en 2025 racet. Mogelijk wordt voor deze jaren de naam ‘Sauber’ in ere hersteld. Het door Peter Sauber opgerichte team was van 1993 tot en met 2005 en van 2010 tot en met 2018 ook al met deze naam actief in de koningsklasse van de autosport. Tussen 2006 en 2009 was de formatie het fabrieksteam van BMW en in 2019 ging het verder als Alfa Romeo.

In 2000 en 2001 had het huidige Alpine een vergelijkbare situatie. In die jaren was de in Enstone gevestigde renstal al eigendom van Renault, desondanks racete het nog met de naam ‘Benetton’. Pas in 2002 keerde de naam ‘Renault’ officieel terug in de Formule 1.

Video: Audi toont showmodel van nieuwe F1-bolide