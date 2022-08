Alfa Romeo vertrekt eind 2023 als F1-titelsponsor van Sauber

Alfa Romeo keerde in 2018 terug in de Formule 1 als titelsponsor van het Sauber Formule 1-team en een jaar later werd die samenwerking uitgebreid, waardoor de naam van de Italiaanse autofabrikant ook de naam van de renstal werd. Tijdens de Grand Prix van Hongarije bevestigde CEO Jean-Philippe Imperato nog dat de samenwerking met een jaar verlengd wordt en Alfa Romeo ook in 2023 in F1 actief is, maar dat blijkt meteen ook het laatste jaar te zijn. Enkele uren nadat Audi vrijdag officieel bekendmaakte dat het in 2026 als motorfabrikant naar de sport komt, communiceerde Alfa's moederbedrijf Stellantis dat de wegen met Sauber eind 2023 gaan scheiden.

"Alfa Romeo communiceert dat de samenwerking met Sauber Motorsport eind 2023 wordt beëindigd", meldt Stellantis in een verklaring. "In 2017 kondigde Alfa Romeo zijn terugkeer in F1 aan met een langetermijnplan en in juli 2022 werd het besluit aangekondigd dat de samenwerking met Sauber verlengd is voor 2023 vanwege de bemoedigende resultaten in de eerste helft van het seizoen, zowel qua prestaties, marketing en de positieve samenwerking met het team. Aangezien de economische en industriële ommekeer van het merk bereikt wordt in 2022, gaat Alfa Romeo de vele mogelijkheden evalueren en beslissen wat het beste is voor de strategie op lange termijn en de positionering van het merk."

Met het besluit om Sauber eind 2023 te verlaten, lijkt Alfa Romeo voor te sorteren op een samenwerking van dat F1-team met Audi. De Duitse fabrikant kondigde vrijdagochtend aan dat het vanaf 2026 actief wordt in de koningsklasse als motorleverancier en er gaan al enige tijd geruchten dat de Zwitserse renstal nadrukkelijk in beeld is als partnerteam. Het is nog onduidelijk of de uitspraken van Alfa Romeo over het overwegen van andere opties ook doelen op langere betrokkenheid in de Formule 1. Een van de mogelijkheden is dat de fabrikant besluit om de handen ineen te slaan met een ander team om daar naamgevend sponsor van te worden. De meest voor de hand liggende optie in dat geval is Haas F1 Team. De Amerikaanse renstal maakt, net als Sauber, gebruik van klantenmotoren van Ferrari.

