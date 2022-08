Weerbericht F1 Grand Prix van België: Net zo nat als vorig jaar?

Na een paar hete dagen met zomerse en tropische temperaturen wordt de warmte tijdens de start van het raceweekend verdreven door buien die van west naar oost over het land trekken. Bij intensieve buien kan ook een klap onweer voorkomen en regent het een tijd stevig door. De temperatuur komt ’s middags in de omgeving van het circuit van Spa-Francorchamps rond 23 graden uit. Tijdens een bui koelt het enkele graden af. De noordenwind is zwak tot matig van kracht. Het belooft dus een natte trainingsdag te worden.

De laatste vrije training staat zaterdag aan het begin van de middag op de planning. Ook dan kan een enkele bui nog zorgen voor natte condities op het circuit. In de loop van de dag neemt de buiigheid af en de kwalificatie om 16 uur maakt grotere kans op droger weer. Door een aanhoudende noordenwind wordt het ongeveer 20 graden.

Video: De doorweekte Grand Prix van België 2021

Racen door de regen?

Een herhaling van vorig jaar gaat tijdens de race zeer waarschijnlijk niet plaatsvinden. Toen ging de race vanwege de aanhoudende regen nooit echt van start en werden slechts twee rondes achter de safety car gereden over het kletsnatte circuit. Aankomend weekend neemt de kans op buien juist steeds verder af en zondag verloopt grotendeels droog. Tijdens de ochtenduren kan nog wel nevel of laaghangende bewolking voorkomen, maar tijdens de race zal dit verdwenen zijn. Wolken en zon wisselen elkaar vervolgens af en bij een zwakke noordenwind wordt het 20 graden. Voor de meegereisde fans zijn deze omstandigheden ideaal om de middag buiten door te brengen.

Vanwege aanpassingen aan het circuit zijn er enkele nieuwe uitdagingen voor de coureurs wat het een spannende race belooft te maken. De aanwezigheid van het circuit op de racekalender staat overigens onder druk en mogelijk is dit voorlopig de laatste Formule 1-race die in de Ardennen wordt verreden.