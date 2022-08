Norris stellig: "Geen sympathie voor worstelingen Ricciardo"

Lando Norris zegt begin dit F1-seizoen ook moeite te hebben gehad met de MCL36. De Brit paste zijn rijstijl aan om op hoog niveau te presteren. Norris probeerde Daniel Ricciardo te helpen door data te delen, maar vond het nooit zijn verantwoordelijkheid om zijn teamgenoot op snelheid te helpen. Op de vraag of Norris sympathie had voor de situatie van de Australiër, is de Engelsman duidelijk.

"Ik zeg het liever niet, maar nee", aldus Norris. "Mensen gaan me nu waarschijnlijk haten omdat ik dit zeg. Het is lastig omdat ik niet weet of ik het zelf nog eens tegenkom in de toekomst. Misschien wel met deze auto of met een ander team. Ik wil mezelf niet tegenspreken in de toekomst. Ik moet richten op mijn rijden en mijn werk. Het is niet mijn taak om iemand anders te helpen. Ik ben geen coach en ben hier niet om dat soort dingen te doen. Ik ben hier alleen om op mijn best te presteren. Het wordt lastig als mensen gaan verwachten dat ik ook dat soort zaken ga doen. Het kan ook zo zijn dat mijn F1-loopbaan eindigt als ik een paar jaar niet goed presteert. Ik richt me op mezelf. Elke coureur moet zich aanpassen in de situatie waarin hij zit. Voor mijn gevoel heb ik dat gedaan."

Norris benadrukt dat hij ook moeite had met het besturen van de MCL36. "Het is geen auto waar ik zomaar kan instappen en er meteen goed mee overweg kan. Dus presteren zoals ik wil", gaat de man uit Bristol verder. "In het begin van het jaar presteerde Daniel beter dan ik, ook tijdens de wintertests. Het leek erop alsof hij op een natuurlijke manier mee overweg kon en de auto kon besturen zoals hij dat wilde. Ik moest in vergelijking met de afgelopen drie jaren een andere manier van rijden vinden. Ik heb het idee dat ik me heb aangepast, dat geldt ook voor hem. Ik heb nou niet echt het gevoel dat ik sympathie moet hebben voor een andere coureur op de grid, omdat zij hun werk niet goed hebben kunnen doen."

Door de tegenvallende prestaties is het contract van Ricciardo eerder ontbonden. Dit betekent dat hij en McLaren na 2022 uit elkaar gaan. Naar verwachting wordt diens landgenoot Oscar Piastri zijn opvolger.