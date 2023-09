Aston Martin: Crash Stroll bewijst zijn commitment aan Formule 1

Een gigantische crash tegen het einde van de eerste kwalificatiesessie in Singapore zette een streep door het Grand Prix-weekend van Lance Stroll. Bij het uitkomen van de voorlaatste bocht nam de Canadees te veel snelheid mee en kwam hij op de kerbs, waarna hij de macht over zijn AMR23 verloor en hard in de muur eindigde. Het betekende direct een rode vlag, waardoor verschillende coureurs niet meer in staat waren hun tijd te verbeteren. De 24-jarige coureur kon gelukkig op eigen houtje uit de auto klimmen, maar de impact van de crash was dusdanig groot dat hij zondag alsnog de handdoek in de ring moest gooien. Het team maakte op zondag in een officieel statement bekend dat Stroll nog te veel last had van het ongeluk.

De Canadees gaf na de kwalificatie toe tijd dat hij tijd goed probeerde te maken de in de laatste bochtencombinatie door meer risico te nemen. Gevraagd door Motorsport.com of dit de juiste aanpak was, vertelt Aston Martin-teambaas Mike Krack het volgende: “Het is bewijs dat hij er vol voor gaat. Voor iedereen die denkt dat hij dat niet doet, om met zoveel snelheid die bocht in te gaan, dan moet je wel wat toewijding hebben. Ik denk dat dit bewijs is dat hij alles in zich heeft.”

In aanloop naar de Nederlandse Grand Prix moet Stroll geruchten dat hij de Formule 1 zou verlaten om een tenniscarrière na te jagen eigenhandig naar de prullenbak verwijzen. Er wordt begrepen dat Aston Martin’s CEO Martin Whitmarsh Charles Leclerc of Lando Norris op het oog heeft om naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso neer te zetten. Krack neemt het op voor de coureur uit Montreal. “Lance is erg sterk. Hij is veel, veel sterker sterker dan mensen denken.”

Weer fit voor de Japanse Grand Prix

Veel tijd om te herstellen heeft de Canadees niet, aangezien aankomend weekend de Japanse Grand Prix alweer voor de deur staat. Volgens Krack is er nul procent kans dat hij deze race ook aan zich voorbij moet laten gaan. “Hij is nog een beetje blauw. Er komt veel spanning op al je spieren te staan als je zo'n crash hebt. Het is net alsof je in de sportschool heel hard getraind hebt, dan voel je je ook niet geweldig. Ik denk dat het de juiste beslissing is geweest om ons klaar te stomen voor Japan. Het belangrijkste is dat hij oké is. Al het andere is bijzaak.”

Het chassis van de gecrashte AMR23 was nog te herstellen, maar het team vertelt dat de crash een flinke hap uit het beperkte budget heeft genomen. Stroll staat momenteel met 47 punten op P9, 123 punten achter teamgenoot Alonso die beslag legt op de vierde plaats in het kampioenschap.

Video: Stroll crasht op stevige manier tijdens kwalificatie in Singapore