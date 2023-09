Het eerste kwalificatiedeel in Singapore eindigde met een rode vlag voor een harde crash van Lance Stroll. De Canadees ging bij de laatste bocht te ver over de kerbstones en verloor zo de controle over zijn AMR23, waarna hij met de voorkant van de auto hard in de kunststof blokken klapte om uiteindelijk aan het begin van het rechte stuk tot stilstand te komen. De impact was dusdanig hevig dat de kabel die het linkervoorwiel aan de auto moet houden brak. De band stuiterde gevaarlijk over het circuit en was nog maar net op tijd aan de kant voor Lando Norris, die uit de laatste bocht kwam zetten.

Stroll kon op eigen kracht uit de auto stappen, maar werd uit voorzorg naar het medisch centrum gebracht voor controle. Daar bleek hij geen verwondingen te hebben overgehouden aan het incident. De auto was echter afgeschreven, waardoor de monteurs van Aston Martin op zaterdagavond zijn begonnen met het opbouwen van een nieuw chassis.

“We waren ons niet aan het verbeteren tijdens die laatste ronde, doordat mijn outlap echt heel slecht was. Ik had daarin veel last van verkeer, jongens die nog op tijd over de lijn probeerden te komen”, blikt Stroll tegenover onder andere Motorsport.com terug op het ongelukkige moment. “Ik moest na mijn vorige run stoppen bij de weegbrug en daardoor achteraan aansluiten in de rij. Ik moest vervolgens een aantal wagens inhalen om voor het einde van de sessie nog een ronde te kunnen rijden.”

“Ik begon aan mijn ronde terwijl ik twee seconden achter een van de Alpines reed. Dat is niet bepaald ideaal voor je aerodynamische prestaties. Ik was mij hierdoor niet voldoende aan het verbeteren om door te gaan naar Q2, dus in een poging nog wat tijd goed te maken besloot ik bij het ingaan van de laatste bocht alles uit de kast te halen. Vervolgens ging alles heel snel, maar ik weet waarom ik crashte. Dat kwam doordat ik gewoon niet snel genoeg ging om door te gaan. Als er twee seconden voor je een auto rijdt, is dat erg slecht voor je aero. Je verliest een enorme hoeveelheid downforce, vooral doordat de muren langs de baan hier een soort van tunneleffect creëren.”

Stroll liep voorafgaand aan het Formule 1-seizoen nog twee gebroken polsen op bij een fietsongeluk in Spanje, waardoor hij de testdagen in Bahrein aan zich voorbij moest laten gaan. “Ik was gelijk na de crash aan het checken of alles nog oké voelde. Dat was voor mij het voornaamste”, aldus de coureur uit Montreal, die op tijd zijn beide handen van het stuurde haalde. “Toen ik me realiseerde dat alles in orde was, vond ik het gewoon shit dat we zo’n moeizame sessie hadden en dat het al een tijdje zo moeizaam gaat. Het zat ons gewoon niet mee in de kwalificatie met slechte outlaps, verkeer en een povere voorbereiding van de banden. En op dit circuit kom je met al die dingen bij elkaar in een neerwaartse spiraal terecht die uiteindelijk uitmondde in een crash.”

Video: Zware crash voor Lance Stroll tijdens kwalificatie in Singapore