Stroll mist F1 Singapore na crash: “Hij heeft nog steeds pijn”

Lance Stroll beleefde zaterdag in de slotfase van Q1 een harde crash bij het uitkomen van de laatste bocht van het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Zijn Aston Martin AMR23 was total loss na de klap; de impact was dusdanig hard dat er zelfs een wiel van de auto vloog.

“Na zijn crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore, hebben Lance en het team gezamenlijk besloten dat hij vanavond niet deelneemt aan de race”, laat Aston Martin in een statement weten. “Het team heeft de zware taak om de auto te repareren, terwijl Lance nog steeds pijn heeft na zo’n harde klap. Zijn doel is nu om volledig hersteld te zijn voor de Grand Prix van Japan.”

“Het hele team is opgelucht dat Lance in staat was om uit de auto te stappen na zijn crash van gisteren”, reageert Aston Martin-teambaas Mike Krack. “Hij voelt echter nog steeds de naweeën van de harde crash. Onze prioriteit is nu dat hij volledig en snel herstelt. We hebben samen besloten dat hij niet in actie zal komen tijdens de race van vanavond. In plaats daarvan richt hij zich volledig op een terugkeer in de cockpit voor de Grand Prix van Japan.”

De Grand Prix van Japan is komend weekend, 24 september, op het circuit van Suzuka.

Video: Lance Stroll crasht hard in kwalificatie GP Singapore