Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Singapore

Winnaars:

Ferrari-coureur Carlos Sainz vatte het in de persconferentie na afloop van de race goed samen: de concurrentie heeft tot dusver één buitenkansje gekregen om te winnen en als Red Bull niet meer steken laat vallen zou het ook best bij dat ene kansje kunnen blijven. Des te belangrijker was het dus om de uitvoering tot in de puntjes voor elkaar te krijgen, hetgeen bij Ferrari bepaald niet vanzelfsprekend is. Maar deze zondag klopte het, en hoe. De keuze van Charles Leclerc voor softs pakte goed uit, waarmee hij als buffer kon fungeren voor Sainz, en daarna speelde de Scuderia het slim. Het tempo werd om twee redenen relatief laag gehouden: ten eerste om de banden in leven te houden, maar ten tweede om een undercut te voorkomen. Met het veld nog zo dicht bij elkaar zou dat voor iedereen achter Ferrari immers behoorlijk riskant zijn. Het was een tactische houdgreep en aan het eind van de race speelde Sainz het zelf bijzonder slim door Lando Norris bewust DRS te geven. De uitvoering klopte zodoende en Ferrari bleek na de Zandvoort-zoektocht ook nog eens bijzonder sterk op een high-downforce circuit. Het geeft de burger in Maranello moed en heeft in ieder geval eenmaal dit F1-seizoen het prachtige Italiaanse volkslied laten klinken.

In het kielzog van Ferrari mag McLaren ook een winnaar worden genoemd. Het team leverde met Norris de tweede man op het podium, nadat de jonge Brit een zeer volwassen race had afgewerkt. Sainz en hij hadden elkaar nodig in de strijd tegen Mercedes en wisten dat allebei maar al te goed. Sainz wist dat hij Norris iedere ronde DRS moest geven en de Brit wist op zijn beurt dat hij niet met zijn voormalig teamgenoot moest bakkeleien, aangezien Mercedes spekkoper zou zijn. Nog belangrijker is het overkoepelende plaatje: McLaren heeft enorme stappen gezet sinds de ouverture in Bahrein. Na het eerste grote updatepakket in Oostenrijk wilde men vooral aan de prestaties in langzame bochten sleutelen en precies daar was het pakket van Singapore op gericht. Net als het eerste pakket lijken ook deze updates weer piekfijn te werken, een schot in de roos dus. De manier waarop McLaren de stroeve start onder het budgetplafond heeft omgedraaid is knap en verdient niets dan lof. Oscar Piastri kon in Singapore nog niet op het volledige updatepakket rekenen, maar completeerde met P7 toch een keurig weekend voor het team uit Woking.

'Een keurig weekend' is eigenlijk nog een understatement van jewelste om het weekeinde van Liam Lawson samen te vatten. De Nieuw-Zeelander mocht andermaal invallen voor Daniel Ricciardo en zou het andermaal bijzonder goed doen. Na Zandvoort en Monza wachtte hem ditmaal een op papier lastiger circuit. Een foutje is in de krappe straten van Singapore immers zo gemaakt, zeker als de hitte immens is, het drinken voor de coureurs thee wordt en de concentratie bijna twee uur lang optimaal moet zijn. Geen gemakkelijke opgave, maar Lawson gaf geen krimp. Sterker nog: hij greep uitgerekend deze plek aan om zijn eerste punten in de Formule 1 te scoren. Het onderstreept hoe goed hij presteert in de AlphaTauri en ook hoezeer hij op de deur klopt voor een fulltime zitje in 2024. Of zoals Red Bull-teambaas Christian Horner zei: "Hij begint een erg goede zaak voor zichzelf te creëren." Lawson maakt de best denkbare reclame voor zichzelf en krijgt op het voor hem bekende Suzuka nog een kans om exact hetzelfde te doen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes W14 Photo by: Red Bull Content Pool

Verliezers:

Het heeft tot de vijftiende race van het Formule 1-seizoen 2023 geduurd voordat iemand het oppermachtige Red Bull Racing een halt kon toeroepen. Aan de Ferrari de eer, al is een betere conclusie dat het team van Christian Horner pootje is gelicht door Singapore. Het stratencircuit is met recht een outlier en daarop heeft de kampioensformatie het niet naar wens voor elkaar gekregen. De basisafstelling klopte na het simulatorwerk niet, waardoor de balans vrijdag voor zowel Max Verstappen als Sergio Perez niet naar wens was. Doordat de derde vrije training beter was, leek het nog wel op z'n pootjes terecht te kunnen komen, maar richting de kwalificatie heeft het team verkeerde keuzes gemaakt - waarover hier meer. Het leidde samen met een baan die toch al niet bij de RB19 past tot een dubbele uitschakeling in Q2 en een verwoede inhaaljacht op een circuit waarop dat niet vanzelfsprekend is. Een omgekeerde strategie had toeslaan in de slotfase moeten betekenen. Gezien het tempo van Verstappen op mediums was dat nog niet eens ondenkbaar geweest, maar beide (virtual) safety car-fases vielen op exact het verkeerde moment. Het wierp de Red Bull-mannen wederom terug, met een vijfde stek van Verstappen aan de meet tot gevolg. Zijn zegereeks is ten einde, al reageert hij daar koeltjes op: "Ik wist dat die dag toch wel zou komen." Geluk bij een ongeluk is dat het deze week alweer 'business as usual' kan zijn op een circuit waarvan Verstappen zegt: "Deze baan zou wel weer goed bij onze auto moeten passen."

Na afloop van de race voelde George Russell zich de allergrootste verliezer van het stel. De Brit gaf in het vierkantje aan zich 'verschrikkelijk' te voelen en vertelde dat hij eigenlijk wel door de grond kon zakken. Mercedes besloot tijdens de virtual safety car voor een dubbele pitstop te gaan, een zet waarvan Toto Wolff zei: "Dat zou ik iedere dag weer doen." Norris vertelde in de persconferentie dat die aanpak ook zeker tien à vijftien seconden sneller was dat wat hij en Sainz deden, al is track position goud waard in Singapore. Het verklaart waarom de inhaaljacht op een gegeven moment stokte en alles uit de kast moest worden gehaald. Coureurs zaten in de slotfase - in tegenstelling tot de openingsfase - wel op de limiet en dat betekent in Singapore de auto millimeters van de muur positioneren. Norris raakte het bewuste muurtje al, maar kwam er nog net mee weg. Russell niet bepaald. Het is een domper van jewelste, al probeerde Wolff de pijn nog wat te verzachten door te benadrukken dat het een waardevolle ervaring is voor als Mercedes ooit nog weer voor een wereldtitel vecht. Russell kocht er weinig voor en maakte bovenal kennis met de wetten van een onverbiddelijk stratencircuit als Singapore: letterlijk van hero to zero binnen luttele seconden.

Zero is afsluitend ook het aantal punten dat Aston Martin heeft gescoord in de Aziatische metropool. Lance Stroll ging er zaterdag verschrikkelijk hard af en moest de race aan zich voorbij laten gaan. De Canadees wist naar eigen zeggen dat hij risico's moest nemen in de laatste bochten doordat het rondje niet snel genoeg was en kreeg bovendien te maken met vuile lucht van de Alpine voor zich. Het betekende dat Fernando Alonso er zondag alleen voor stond, al is dat natuurlijk al vaker het geval geweest. Normaliter is het ook geen probleem voor de Spanjaard, maar in Singapore ging alles mis. De malaise begon met het overschrijden van de lijn bij het ingaan van de pitstraat en vanaf zijn poging om de bijbehorende straf in te lossen ging werkelijk alles fout. Het zorgwekkendste is misschien nog wel dat Alonso de auto 'undriveable' noemde, voor het eerst in zijn tijd bij Aston Martin. Het gebeurde ook nog eens op een circuit waar Aston Martin vooraf best hoge verwachtingen van had. Begin dit jaar zei Alonso namelijk dat Monaco, Hongarije en Singapore de beste kansen op een overwinning zouden opleveren voor Aston Martin. In het prinsdom was hij zonder verkeerde bandenkeuze behoorlijk dicht in de buurt gekomen, maar de andere twee races vielen tegen. Tegelijkertijd geldt ook voor hem: deze week alweer kans op revanche en wel op een circuit dat alle coureurs in de paddock een warm hart toedragen.

