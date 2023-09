Wolff: Zou zo weer risico nemen met F1-strategie Singapore

In de slotfase van de Singaporese Grand Prix hield de Alpine van Esteban Ocon ermee op. Dit zorgde voor een virtual safety car, waar Mercedes meteen gebruik van maakte door George Russell en Lewis Hamilton binnen te halen en op verse mediums weer op pad te sturen. Dit was een poging om voor de winst te gaan, iets wat uiteindelijk niet lukte. Toto Wolff genoot van de strategische call.

"We probeerden de winst te pakken, maar het is niet gelukt", zegt de Mercedes-teambaas. "Ik vond de beslissing van de coureurs en strategen echt geweldig. Ze zeiden gewoon: 'We gaan ervoor.' In het slechtste geval zouden we tweede en vijfde worden en in het beste geval winnen of eerste en tweede worden. Ons plan liet dat een aantal keren zien. Ik denk dat het de juiste call was. We wilden de race winnen. We namen het risico. Ik zou dit zo weer doen."

Mercedes baseerde de strategie op simulaties die rekening hielden met mogelijke VSC's en safety cars. Wolff zegt dat de prestatie het team energie geeft, aangezien "niet alles mis is met de W14." De chef noemt de Formule 1-auto een doos vol verrassingen. "Ik ben echt blij met de prestaties", gaat hij verder. "Ik ben content met hoe de auto dit weekend was. We hebben echt ons best gedaan. Het positieve is dat we sterk waren en de race hadden kunnen winnen. We hadden eerste en tweede kunnen worden, dat is wat we eruit hadden moeten halen. Het geeft ons echt meer motivatie dat we juist op dit specifieke circuit sterk waren. Niet alles is verkeerd. We zagen een aantal keren dat P1 en P2 mogelijk waren, dan denk je wel even: 'dit had een ongelofelijke dag kunnen zijn', dat werd het niet. Ik val echter wel liever terug op de positieve punten."

Hamilton kwam uiteindelijk als derde over de streep, achter McLaren-coureur Lando Norris en Carlos Sainz, de racewinnaar op het Marina Bay Street Circuit. Russell vergaloppeerde zich in de slotronde, knalde tegen de muur en belandde vervolgens in de Tecpro-barriers. In de strijd met Ferrari voor de tweede plek bij de constructeurs verloor het daardoor een hoop kostbare punten.

Video: Mercedes gokt in knotsgekke slotfase van de Grand Prix van Singapore