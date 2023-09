Aston Martin kende dit seizoen een goede en veelbelovende start. Fernando Alonso kon regelmatig vooraan meedoen en mocht diverse malen het podium bestijgen. Na de vele successen lijkt het erop dat er minder grote stappen vooruit worden gezet in vergelijking met de concurrenten. Aston Martin Formula 1 Performance Director Tom McCullough zegt dat het verbeteren van de efficiëntie een belangrijk aandachtspunt is voor de AMR24 van volgend jaar.

In Monza beleefde Fernando Alonso een moeilijk weekend. Dit was het minst competitieve weekend van hem tijdens dit seizoen, hij eindigde op P9. Na dit raceweekend heeft hij bij het team aangedrongen dat de efficiëntie en daarmee topsnelheid aangepakt moest worden. Deze mening wordt gedeeld door McCullough en hij geeft daarbij aan dat het een prioriteit is van de formatie. “Aan het begin van het jaar waren we zeer zeker een van de langzaamste auto’s op het rechte stuk. We hebben aan de basis van de wagen gewerkt, evenals aan de vleugels. Hier valt nog winst te behalen, en dat zullen we voor volgend jaar absoluut moeten verbeteren.”

Huidige auto

McCullough gaf toe dat er waarschijnlijk geen veranderingen meer zullen zijn in het model van dit jaar die ten goede zullen komen voor de komende circuits. “Vanaf nu tot het einde van het seizoen ligt onze focus echt op de AMR24, om ervoor te zorgen dat de auto een betere efficiëntie heeft dan de auto van dit jaar.” Tijdens het tweede deel van het seizoen gaat de Formule 1 ook voor het eerst naar Las Vegas. Dit circuit staat bekend om zijn vele rechte stukken en zijn hoge topsnelheid. Aston Martin mist met zijn huidige auto de topsnelheid, waardoor McCullough verwacht het een lastige race voor hen gaat worden.

Tekst: Shakyra van den Heuvel