Het wil dit jaar nog niet echt vlotten bij Mercedes. De Duitse renstal begon het Formule 1-seizoen vol vertrouwen en had de hoop en verwachting Red Bull Racing aan te kunnen vallen. Ze kwamen echter bedrogen uit, want in plaats van het dichter bij komen is het gat alleen maar groter geworden. De formatie uit Brackley heeft met het afscheid nemen van de zero pods wel een goede stap gezet, maar echt in de buurt van hun Oostenrijkse concurrent zijn ze nog niet gekomen.

Toch houdt Mercedes goede hoop dat de keuze om weer met sidepods te rijden de juiste is om volgend jaar inderdaad Red Bull aan te vallen. Het lijkt echter een enorm ingewikkelde taak te worden, want Red Bull heeft op dit moment een gigantische voorsprong op de concurrenten. Daarnaast is het de Oostenrijkse renstal gelukt om tot dusver alle races op hun naam te zetten en dan ook allemaal nog met relatief speels gemak. Tel daarbij op dat Red Bull door de grote voorsprong geen grote updates hoeft te introduceren en de focus al op de RB20 is en het laat zien wat voor uitdaging de technische afdeling van Mercedes te wachten staat.

In de historie van de Formule 1 is het niet vaak gebeurd dat er in een periode met dezelfde regels een team met zo'n grote dominantie als Red Bull nu bijgehaald werd. Toch is Mercedes-teambaas Toto Wolff vol overtuiging dat het hen wel kan lukken. Hij haalt de stappen die Aston Martin Racing en McLaren gezet hebben aan. "Als we kijken waar we nu staan, dan hebben we een stap zoals die van Aston en McLaren nodig", vertelt de Oostenrijker na een vraag van Motorsport.com. "Het is niet een kwestie van het introduceren van een update voor twee tienden, maar een van vijf tienden. Ik denk daarom dat het mogelijk is."

Nog op zoek naar juiste richting

Wolff vertelt eveneens dat zijn team het steeds beter voor elkaar krijgt om te achterhalen welke concepten er nodig zijn om met de grondeffect-auto's successen te boeken en dat daarom de W15 totaal anders zal zijn dan de W14 waarmee ze dit jaar rijden. Toch moet de 51-jarige teambaas erkennen dat het pad naar succes nog heel wat obstakels heeft. "We hebben een paar richtingen waar we aan denken", verklaart de Mercedes-man. "De auto is nu nog erg onvoorspelbaar en heeft te weinig grip. Er zijn dus nog veel dingen die we moeten tackelen. We willen wel graag geloven dat er een silver bullet is waardoor alles op de plek valt. Ik denk dat het nu nog een kwestie van alle componenten op de auto zetten is, zodat ze goed samenwerken."