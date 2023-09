FIA wil agressievere F1-spatborden testen bij volgende spraytest

Spray is momenteel het grote probleem als de Formule 1 in de regen racet en daarom maakt de FIA werk van wielkappen, die op de auto's gemonteerd kunnen worden zodra het stevig regent op het circuit. In juli werd in Silverstone een eerste versie van de spatborden getest, al leverde die test niet het gewenste resultaat op. Het is duidelijk dat er een grotere ingreep nodig is om de hoeveelheid spray zodanig te beperken dat het zicht van de coureurs verbetert. Daarom wordt er bij de eerstvolgende test met wielkappen getest met een veel agressievere oplossing, stelt FIA's hoofd single-seaters Nikolas Tombazis.

"Wat we op Silverstone deden, met de hulp van Mercedes dat onderdelen maakte, en McLaren, was wellicht een te optimistisch experiment. De spatborden dekten te weinig van het wiel af", erkent Tombazis in gesprek met Motorsport.com. "Ik was best sceptisch en verwachtte dat we geen belangrijke resultaten zouden zien. In de volgende test gaan we een volledig afgedekt wiel testen, waarmee we verder gaan dan nodig is om te begrijpen wat de drempel is waarbij de spray zich vormt. Daarna beslissen we welke richting we moeten inslaan."

Het vinden van een optimale oplossing is echter een lastige taak, want de spray die F1-auto's omhoog werpt wordt door meerdere factoren veroorzaakt. "Het eerste is het water dat aan de banden wordt onttrokken en omhoog wordt geschoten. Een tweede effect komt van de ophoping van water tussen het wiel en het asfalt in het deel tussen het wiel en de vloerrand, wat in de diffuser gezogen wordt. Het derde effect komt door het water dat stagneert in de scheuren in het asfalt en onder de druk van de diffuser wordt opgezogen en afgevoerd", legt Tombazis uit. "We denken dat de spray van de wielen ongeveer 40 procent van het totaal bedraagt. Als we dit fenomeen kunnen beperken, is het duidelijk dat de coureurs nog geen volledig zicht hebben, maar dat er wel een significante verbetering is."

Duidelijke invloed op aerodynamica

Daarnaast staat vast dat de spatborden invloed gaan hebben op de aerodynamica van de Formule 1-auto's. De eerste geteste versie had volgens Tombazis een minimale impact, maar hij geeft toe dat grotere wielkappen leiden tot meer verstoring van de aerodynamica. Tegelijkertijd weet hij dat dit voor alle teams hetzelfde is. "Het downforceverlies kan flink variëren. Bij sommige configuraties was het bijna niets, terwijl we bij geteste extreme oplossingen in de windtunnel tot wel 80 downforcepunten verloren. Dat kan qua rondetijd twee tot drie seconden schelen", zegt de Griek. "Maar eerlijk gezegd maakt het prestatieverschil ons weinig uit, hoewel de teams daar absoluut naar kijken. In Silverstone testten we met de oplossing die de minste aerodynamische impact had."

F1-topman Stefano Domenicali meldde recent dat er ook gekeken wordt naar het verminderen van de spray die door de diffuser wordt veroorzaakt. Tombazis ziet wel wat mogelijkheden, maar tegelijkertijd wil hij niet er ingegrepen wordt bij specifieke ontwerpaspecten tussen de achterband en de vloerrand. "Daar is veel werk van de teams voor nodig. Idealiter willen we ingrijpen met een oplossing die alleen in het geval van een stortbui gemonteerd en gedemonteerd wordt, en dat gebeurt misschien eens of twee keer per jaar. We zitten liever niet aan de auto's. Wel kunnen er mogelijk voor de 2026-reglementen andere ideeën ontwikkeld worden."