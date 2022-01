Alpine onthult presentatiedatum voor F1-bolide van 2022

De nieuwe Alpine F1-bolide wordt op 21 februari onthuld, zo heeft het team zojuist via de sociale kanalen bekendgemaakt. De wagen zal door het leven gaan als de Alpine A522. De naam werd in een eerder stadium al onthuld en is in lijn met de wagen uit 2021, de A521. De ontwikkeling van de bolide lijkt op schema te lopen, getuige de fire-up die eerder deze maand plaatsvond.

Ook op rijdersvlak verandert er weinig bij de Franse formatie. Fernando Alonso en Esteban Ocon racen ook in 2022 voor het team. Afgelopen seizoen eindigde het team op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, onder meer door de sensationele zege van Ocon op de Hungaroring. Alonso mocht in Qatar voor het eerst sinds zijn rentree weer eens naar het podium. De focus van Alpine ging al vroeg naar de nieuwe wagen voor 2022, dus de verwachtingen zijn hoog. Men hoopt in de komende jaren het gat naar de top te kunnen dichten en eindelijk weer echt mee te doen om de prijzen.

De nieuwe bolides zijn volgende maand voor het eerst in actie te bewonderen. De eerste wintertest staat gepland op het Circuit de Barcelona-Catalunya op 23 februari, twee dagen na de onthulling. Na een driedaagse test krijgen de rijders en teams even de tijd om alle verzamelde data te analyseren, waarna het circus naar Bahrein afreist. Van 10 tot en met 12 maart wordt daar nog eens drie dagen getest, een week later start het Formule 1-seizoen 2022.

