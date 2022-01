Giovinazzi: “Kan niet zeggen dat Zhou geen F1-kans verdient”

Lang werd Antonio Giovinazzi vorig jaar door Alfa Romeo in onzekerheid gehouden aangaande zijn toekomst. Uiteindelijk werd er gekozen voor de Chinees Guanyu Zhou, die in 2021 derde werd in het Formule 2-kampioenschap en naar verluidt behoorlijk wat duiten meebrengt naar het team uit Hinwil. “Als geld regeert, kan de Formule 1 meedogenloos zijn”, reageerde Giovinazzi destijds verbitterd op het besluit om hem te vervangen voor Zhou.

“Ik vind het erg jammer dat ik mijn zitje verloren heb na wat volgens mij mijn beste seizoen was”, laat Giovinazzi daar nu over weten in gesprek met Motorsport.com. “Daar kwam misschien nog wel de meeste frustratie vandaan. Als je uit het team wordt gezet na een seizoen waarin je niet gepresteerd hebt en je niet kon tippen aan je teamgenoot, dan moet je het accepteren. Maar in mijn geval was daar geen sprake was. Dat maakte het een bittere pil was om te slikken.”

“Maar ik ben nuchter genoeg om te weten dat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt in de Formule 1 en het ook niet de laatste keer zal zijn”, vervolgt de 28-jarige Italiaan, die komend weekend zijn opwachting maakt in het Formule E-kampioenschap. “Nu was ik degene die in die situatie was beland. Maar ik kan Zhou niets kwalijk nemen, want uiteindelijk heeft hij het goed gedaan in de Formule 2 en zich gekwalificeerd voor een superlicentie. Ik kan niet zeggen dat hij de kans die hij in 2022 krijgt niet verdiend heeft.”

Giovinazzi zag de bui halverwege het seizoen al hangen. “Er waren in de zomer al veel geruchten en die voorspelden weinig goeds voor me. Maar ik dwong mezelf om niet op te geven en zelfs nadat ik te horen had gekregen dat ik niet langer deel zou uitmaken van het team, bleef ik me volledig inzetten, zoals je van een professional mag verwachten“, aldus Giovinazzi. “In de zomer besefte ik dus al dat de situatie niet best was, maar ik probeerde me er niets van aan te trekken en wilde nog geloven dat ik door goed te presteren de situatie nog kon veranderen. Aan de vooravond van de Grand Prix van Brazilië werd ik echter gebeld door Fred [Vasseur].”

“Nee, niets”, antwoordt Giovinazzi op de vraag of hij enige wrok koestert richting Alfa Romeo. “Ik heb mijn best gedaan. Ik heb de bladzijde inmiddels omgeslagen en kijk vooruit. Ik ben nog jong en weet dat als ik hard blijf werken ik nog veel voldoening uit het racen kan halen. Dat is het enige waar ik aan denk.”