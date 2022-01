F1 introduceert driedaags GP-weekend, mediasessies naar vrijdag

De Formule 1 wil dit jaar een recordaantal van 23 races organiseren, wat vanzelfsprekend een flinke tol eist van het meereizende personeel. Om de werkdruk iets te verlichten denkt de organisatie al langer aan een nieuwe opzet van het Grand Prix-weekend. Zo lagen er plannen op tafel om de baanactie op vrijdag te schrappen, maar dat leidde tot boze reacties van met name de circuits en promotors, die daarmee een deel van hun inkomsten weg zagen vallen.

Het einde van 'donderdag - mediadag'

Volgens Sky Sports F1 introduceert de Formule 1 komend seizoen een nieuw ingekort Grand Prix-weekend waar alle partijen wel vrede mee lijken te hebben. Een vierdaags Grand Prix-weekend van donderdag tot en met zondag is al sinds jaar en dag de norm, maar in het nieuwe seizoen komt de zogenaamde mediadag op donderdag te vervallen en zal een GP-weekend dus nog maar uit drie dagen bestaan. De mediasessies die voorheen op donderdag plaatsvonden, verhuizen naar de vrijdagochtend, alvorens later op de dag ook de actie op de baan losbarst met de eerste vrije training. De mediasessies voor de vertegenwoordigers van de teams (doorgaans de teambazen of andere figuren uit de bovenste laag van het management) verhuizen van vrijdagmiddag naar zaterdagochtend.

Het is vooralsnog onbekend wat er gebeurt met de activiteiten voor de fans die op donderdag gepland stonden. Zo vond er op donderdag vaak ook een pitwalk plaats, waar de fans de pitboxen van dichtbij konden bekijken en op jacht konden gaan naar de nodige selfies met coureurs.

F1-trainingen ook in 2022 zestig minuten

Door de nieuwe opzet zullen de twee vrije trainingen op vrijdag in reguliere Grand Prix-weekenden iets later op de dag worden verreden. Deze vrije trainingen zullen ook in 2022 weer 60 minuten duren. De opzet van de zaterdag en zondag blijft verder onveranderd. Over de invulling van Grand Prix-weekenden met sprintraces is nog veel onbekend, als er in 2022 überhaupt sprintraces worden georganiseerd. Hoogstwaarschijnlijk zal ook in dit geval de eerste vrije training pas op vrijdagmiddag plaatsvinden, alvorens er later op de dag wordt gekwalificeerd.

Zoals afgelopen jaar al bekend werd zal ook het weekendschema voor de Grand Prix van Monaco op de schop gaan. Het raceweekend in het beroemde prinsdom begon er voorheen al op woensdag met de mediadag, waarna op donderdag twee vrije trainingen werden georganiseerd en er op vrijdag traditiegetrouw niet werd gereden door de F1-coureurs. In 2022 wordt de indeling van het Grand Prix-weekend in Monaco echter gelijkgetrokken met de overige Grands Prix, met mediasessies en twee vrije trainingen op vrijdag, de derde vrije training en kwalificatie op zaterdag en de race op zondag.

Het schrappen van de donderdag levert de teams en coureurs meer werk op op vrijdag, maar het betekent wel dat het personeel in de aanloop naar een race een dag langer vrij heeft. Mogelijk verhuist ook de verplichte keuring van de bolides namelijk naar de vrijdagochtend, waardoor ook de monteurs een dag later op het circuit kunnen arriveren. Het scheelt de teams bovendien wat geld in de portemonnee, aangezien er met een korter Grand Prix-weekend ook bespaard wordt op de uitgaven aan hotelovernachtingen.

Hoe ziet het nieuwe F1-schema op vrijdagen eruit?

In het sportief reglement van de Formule 1 staat geschreven dat een coureur maximaal twee uur per dag kwijt mag zijn aan mediaverplichtingen. Daarnaast moet er na afloop van een mediasessie anderhalf uur ruimte zijn voor de start van een officiële sessie op de baan. Voor het merendeel van de races (met de avondraces als uitzondering) komt het er in de praktijk op neer dat de mediasessies op vrijdag waarschijnlijk al rond acht of negen uur in de ochtend van start zullen gaan, wil de Formule 1 de eerste vrije training rond het middaguur plaats laten vinden. De tweede vrije training zal vervolgens aan het einde van de middag worden verreden, aangezien er minimaal twee uur tussen het einde van de eerste vrije training en de start van de tweede vrije training moeten zitten.

De Formule 1 heeft het definitieve tijdschema voor alle Grand Prix-weekenden in het nieuwe seizoen nog niet bekendgemaakt. Op 20 maart staat in Bahrein de eerste race van 2022 op het programma.