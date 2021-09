Formule 1 maakt einde aan decennialange traditie in Monaco

Monaco is al sinds de eerste Grand Prix Formule 1 in 1950 een vreemde eend in de F1-bijt. Traditioneel begint het raceweekend in het prinsdom aan de Middellandse Zee altijd met twee vrije trainingen op donderdag, waarna op vrijdag een rustdag volgt. Deze traditie is al veel ouder dan de Formule 1 zelf en voert bijna honderd jaar terug: de vrijdag voorafgaand aan de eerste Grand Prix van Monaco 1929 was Hemelvaartsdag. Besloten werd om deze feestdag te respecteren en in plaats van vrijdag al op donderdag te beginnen. Later werd deze uitzondering de regel om het verkeer in het dichtbevolkte gebied te laten doorstromen en bedrijven te helpen zich voor te bereiden op het weekend.

Als het aan de Formule 1-organisatie ligt, is het echter gedaan met die status aparte van Monaco en dat heeft alles te maken met de toevoeging van de Grand Prix van Miami aan het schema. Die race wordt in mei verreden en dat betekent dat de Grands Prix van Spanje en Monaco back-to-back races worden, een week na elkaar. En dat vormt een logistiek probleem. “Monaco zal drie dagen worden, direct”, zei F1-baas Stefano Domenicali in een interview met CNN. “Dus het wordt vrijdag, zaterdag en zondag in plaats van donderdag, een gat, dan zaterdag en zondag. Ja, dat is de verandering die we volgend jaar gaan invoeren.”

Domenicali benadrukte tegenover de Amerikaanse nieuwszender nog maar eens dat de Formule 1 voornemens is om volgend jaar een kalender met 23 races te organiseren. Eigenlijk zouden er dit jaar ook al 23 Grands Prix op het programma staan, maar door de voortdurende coronapandemie gaat dat niet lukken en hoopt men dit seizoen op 22 races uit te komen. “Het plan is dat we 23 races gaan houden”, zei Domenicali. “We zullen de kalender bekendmaken tijdens de bijeenkomst van de World Motor Sports Council, op 15 oktober. Het idee is om eerder te eindigen dan waar we dit jaar mee geëindigd zijn.” De laatste Grand Prix van dit seizoen (Abu Dhabi) vindt plaats op 12 december.

Over de precieze invulling van dit seizoen liet Domenicali zich niet uit. Op 21 november staat een Grand Prix ingepland, maar de exacte locatie daarvan is nog niet bekend. Een aankondiging daarover wordt in de komende weken verwacht.